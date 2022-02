'Suprugu sam oprostila aferu ali moji roditelji i prijatelji mu još uvijek zamjeraju; što da radim?'

Prije nekoliko mjeseci sam saznala me suprug prevario s jednom kolegicom s posla. On i ja smo od početka braka imali dobar i 'čvrst' odnos, no to se s početkom pandemije i uvođenjem karantene počelo mijenjati, najviše jer smo oboje doma žonglirali s poslovima i s dvoje male djece, ispričala je anonimna žena psihoterapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen.

Tad su se, kaže, udaljili i počeli pomalo sve jedan drugome zamjerati, a tih su se dana i posvađali, prvi put od kad su u braku

- U tom se razdoblju nismo ni seksali i on me prevario, što mi je sam rekao i odmah to okončao, objasnivši da se 'pogubio' u našim nesuglasicama i da me jako voli pa bi htio da mu dam priliku da to i dokaže i da se iskupi - ispričala je, a s vremenom su se, kaže, uspjeli ponovno zbližiti.

No iako mu je ona prevaru oprostila, kad je tek doznala za njegovu aferu bila je, kaže, ljuta i povrijeđena, pa je sve ispričala najbližim prijateljicama i roditeljima.

- A kad sam odlučila ostati s njim i dati mu još jednu priliku, nitko od njih mi nije bio podrška jer svi misle da sam ga trebala ostaviti - kaže i dodaje da je nedavno dok je bila s mužem srela te prijateljice i da je atmosfera bila užasna...

- Rekla bih da je svima koji nisu na vašem mjestu i ne vole vašeg supruga kao vi vrlo lako i osuditi ga - odgovorila joj je terapeutkinja.

Pozitivno je, ističe, što je ona očito svjesna zašto je došlo do njegove afere i što njih dvoje očito dobro prepoznaju i rješavaju svoje probleme; a drugi će također trebati povratiti povjerenje u njega.

- Vašem će mužu trebati neko vrijeme da njima opet dokaže da vas je dostojan, pa budite strpljivi ali imajte na umu da je to vaš brak, pa je i odluka konačno samo vaša! - poručila joj je Coleen.

