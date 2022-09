'Supruga želi da imamo seks samo jednom mjesečno, ali meni to nije dovoljno'

– Moja me žena lišava intimnosti i umoran sam od toga. Ona želi seks samo jednom mjesečno, a ja bih dva ili tri puta tjedno. Ne mislim da je to pohlepno. Oboje imamo 34 godine i zajedno smo sedam godina, u braku dvije. Imamo dvoje male djece – započeo je jedan muškarac za The Sun.

– Na početku naše veze nismo mogli držati ruke podalje jedno od drugog. Imali bismo seks u svakom položaju, na svakom mjestu, nekoliko puta dnevno. No, otkako smo se vjenčali, njen libido ne postoji. Povremeno će pristati na seks samo da mi udovolji a uvijek doživi orgazam. Ostatak vremena, moram zadovoljiti sebe ili ostati frustriran. Volim je i ne želim varati, ali ovo me nervira – nastavio je.

– Normalno je da se količina seksa smanjuje kako se vaša veza razvija. A kad dođu djeca, često ste preumorni ili rastreseni. Razgovarajte sa svojom ženom i recite koliko vam nedostaje intimnost i želite to riješiti. Vraćanje romantike u vašu vezu moglo bi pomoći – odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

