'Supruga mi je priznala da me prevarila s bivšim dečkom, ali kako da prijeđem preko toga?'

- Prema mojoj supruzi, imala je seks s bivšim dečkom prije pet godina. Rekla je da se to dogodilo samo jednom i da se odmah nakon toga osjećala užasno. Ne znam zašto mi je sada to priznala. Uvijek si sve govorimo, ali htio bih da je ovo zadržala za sebe - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ovo je uništilo njegovo samopouzdanje i sada više nema povjerenja u njihovu vezu, a i sve je to utjecalo i na njihov seksualni život i intimnost koju su nekada imali. U braku su osam godina, ali on sada ne zna kako da prijeđe preko ove afere,

- Bilo bi žao upropastiti vaš brak zbog jedne, ali doduše velike pogreške. Vaše je povjerenje narušeno, ali moguće ga je obnoviti ako se oboje potrudite. Zvuči kao da joj je iskreno žao, ali neprestano preispitivanje starih grešaka može biti štetno za vaš brak - odgovorila mu je Deidre.

