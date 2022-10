'Suprug stalno šalje poruke ženi upola mlađoj od mene: Ne prestaje pričati o njoj’

Jedna mama obratila se drugima na Mumsnetu, nakon što je otkrila da njezin suprug svakodnevno šalje poruke jednoj mlađoj ženi. Naime, ta žena je prije radila za njega, te je upola mlađa od njega koji ima 47 godina, piše Mirror.

- U to vrijeme kada su oni radili skupa, stvari između mene i supruga baš i nisu bile najbolje. On bi se svaki dan vraćao kući loše raspoložen i većinu vremena me uopće nije ni doživljavao. Često bi se opravdavao da se kod kuće ponaša tako zbog stresa na poslu, no ponekad je pričao i kako mu je zabavno na poslu, a kada god je pričao o zabavi na poslu, uvijek je spominjao tu jednu djevojku više nego bilo koga drugoga - napisala je žena u objavi.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju:

Tvrdi da je osjećala olakšanje kada je djevojka napustila tvrtku jer je postajala sve zabrinutija zbog njihovog prijateljstva, i mislila je da će to biti kraj. No, na njezinu nesreću, nastavili su razgovarati, a slanje poruka postalo je učestalije.

- Za vikend mi je pokazao svoj telefon i vidjela sam njihov razgovor. Pročitala sam samo dio u kojemu ga je pitala hoće li ići na oproštajni tulum nekoga iz tvrtke, a on je rekao da neće. Djeluje tako nevino, no zašto su uopće još uvijek u kontaktu? Pogotovo jer sam mu jednom prilikom rekla da mi smeta njihovo prijateljstvo - nastavila je.

Korisnici Mumsneta većinom su stali na njezinu stranu, te su pisali kako bi i oni definitivno sumnjali da se nešto događa.

- Niste u krivu što vam je to zasmetalo. On je taj koji se ponaša nerazumno kao oženjen čovjek - napisala je jedna korisnica.

- Njemu se sviđa što se mlađa žena zanima za njega, a njoj odgovara pažnja. Svakako je čudno što i dalje imaju komunikaciju i razumijem vas - dodala je druga.

No, nisu se svi korisnici složili s tim. "Moguće je da su samo prijatelji. Radno mjesto može imati različite dobne skupine, a to ne znači da se ljudi ne mogu družiti."

Preletjela je 11.200 kilometara da upozna stranca s Tindera, rodila se ljubav i sad imaju dijete: