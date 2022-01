'Suprug me prevario s četiri različite žene, a kasnije molio za drugu šansu'

– Moj suprug svaki put me baci na stranu kad mu nova žena okrene glavu. Nažalost, to je poznati obrazac. Oboje imamo 52 godine, u braku smo 30 godina i varao me s najmanje četiri žene – napisala je jedna žena za The Sun.

Zaklela se da je zadnja prevara bila njegova posljednja prilika, ali sada je opet u istoj situaciji. Smatra da je njezin suprug zgodan muškarac s puno samopouzdanja i dobrim manirima te da je zato već godinama privlači i zašto mu oprašta.

– Prevario me prvi put sa susjedom. Pa kad sam saznala, preselili smo se. Drugi put mi je prijateljica rekla da ga je vidjela kako sjedi u restoranu s drugom ženom. Opet sam mu oprostila. Pet godina kasnije, uhvatila sam ga kako se seka sa ženom dok smo bili na odmoru. Ovaj put smo išli na savjetovanje. Zakleo se da me više nikada neće prevariti – nastavila

No, nedavno ju je ponovno počeo varati s mlađom djevojkom. Ovaj put mu je spakirala torbu i od tada ostaje sa svojim bratom. Njihove kćeri su tako ljute na njega, a njoj je slomljeno srce. Moli je da ga primi natrag, ali misli da ne zaslužuje da se ovako odnosi prema njoj.

– U pravu ste, zaslužujete bolje. On je serijski varalica i malo je vjerojatno da će se promijeniti. On će vas nagovarati dok ne pristanete na pomirenje. Napravite čvrst plan. Ako ne možete čekati da vas prevari, recite mu sad da je gotovo. Može se dogoditi da, kada shvati što može izgubiti, počinje uviđati prednosti vjernosti, ali nemojte se previše nadati – odgovorila joj je Deidre.

