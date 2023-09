'Suprug me prevario prije deset godina, a ja sam još ljuta i nepovjerljiva; što da radim?'

Sa svojim sam suprugom od svoje 18., a kad smo se vjenčali oboje smo imali 23. Tada sa bila trudna s našim prvim djetetom, a sada oboje imamo 37. Rekla bih da je naš odnos jako dobar i da smo srodne duše, ali prije otprilike deset godina prošli smo kroz težak period u kojem je on puno izlazio, pio i spavao s drugim ženama, napisala je žena anonimno terapeutkinji i Mirror kolumnistici Collen. "Bilo je užasno u to vrijeme i skoro nismo opstali, no oprostila sam mu jer mislim da je to bila njegova reakcija na odgovornost koju je jako mlad osjećao kao otac i suprug", kaže.

"Dvadesete smo proveli čuvajući malu djecu, dok je većina naših prijatelja bila slobodna raditi sve uobičajene stvari koje mladi ljudi rade; tulumariti i izlaziti. Mislim da mi je zamjerao činjenicu što smo tako mladi zasnovali obitelj", rekla je, a iako su, dodaje, imali veliku podršku obitelji, on je tek godinama kasnije 'pukao' i povrijedio ju, a ona je još i danas jako ljuta zbog toga. "

Također, bojim se da će on, kad mu dođe kriza srednjih godina, vjerojatno opet puknuti i varati me i da mu ja neću biti dovoljna. Počela sam ga ispitivati i malo njuškati okolo krije li što, no nisam našla ni mrvu dokaza za brigu. Što mogu učiniti?", pitala je. Tada ste oboje bili mladi roditelji i partneri koji su se našli pod istim pritiscima, pa vi svejedno niste reagirali na način na koji je on. On je odgovoran za svoje postupke, a ne vi."

"Ipak, pristaliste to zaboraviti i učinili ste to vrlo pozitivno i uspješno tijekom proteklih deset godina, no sada je čini se vrijeme da budite iskreni o tome kako se zbog toga osjećate. Ali pazite da ne izgubite iz vida ono što sada imate zajedno i sve dobre stvari u budućnosti", napisala je terapeutkinja.

