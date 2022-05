Suprug je zbog seksa našao drugu: Želim ga zadržati pa se prisiljavam spavati s njim

U zadnje se vrijeme prisiljavam na seks sa svojim mužem iako mrzim svaku sekundu; u nadi da ću ga tako spriječiti da me ostavi zbog ljubavnice, napisala je žena anonimno psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre, no "sve o čemu tada razmišlja je on s tom drugom ženom".

- Ja imam 45, on 48 i u braku smo 21 godinu, a stvari su se promijenile kad smo prije par mjeseci za uskršnje praznike otišli u Španjolsku - rekla je.

Iako je, kaže, on inače stalno zainteresiran za seks, na tom je putovanju nije ni pogledao, niti išta pokušao, a dane je uglavnom provodio na telefonu. Zato ga je kad su se vratili kući pitala da joj objasni zašto je tako nezainteresiran, a iako je prvo tvrdio da je bio umoran, na kraju joj je priznao da je nekog upoznao.

- Kaže da me i dalje voli, ali da ima i jake osjećaje prema toj ženi koju je upoznao u teretani - ispričala je, a navodno su ga samo sinovi od devet i 15 godina spriječili da već ode.

-. Kad sam ga pitao što želi, rekao je: "Ako poboljšamo naš seksualni život, ostat ću" - priča ona i kaže kako nije ni znala da u krevetu imaju problem. Zato je već iduću večer djecu poslala k sestri i pokušala ga zavesti.

- Otvorila sam mu vrata u svilenom kućnom ogrtaču, bez ičeg ispod - rekla je, pa se i prisilila na seks s njim iako joj nije bilo dobro.

- Sad se pitam koliko će često on to očekivati ​​- rekla je.

- Nakon afere, ključno je riješite probleme da biste se mogli ponovno povezati, a tek tada ćete istinski moći uživati ​​u svom seksualnom životu - napisala joj je Deidre dodavši i da "on samo na nju prebacuje odgovornost za spašavanje braka, no oboje se trebaju potruditi riješiti probleme".

- Oboje morate imati hrabrosti reći što biste željeli promijeniti, a djeca nisu razlog da ostanete u nesretnoj vezi- poručila joj je.

