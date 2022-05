'Suprug i ja znamo ne pričati danima, a seks nismo imali posljednjih 10 godina'

– Sa svojim sam mužem 30 godina, otkako smo oboje imali 22, ali pomisao da ću provesti još 30 godina u besmislenom braku je depresivna. Nismo imali spolni odnos vjerojatno 10 godina, iako svaku noć spavamo u istom krevetu. Emocionalno je odvojen od mene i možemo satima ili čak danima bez razgovora – napisala je jedna žena za Mirror.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Još uvijek se osjeća mladom i ne želi odustati i zadovoljiti se s ovakvom vezom. Međutim, s njim je tako teško razgovarati, a ona se osjeća kao da su stvari otišle tako daleko da ih nije moguće spasiti.

– Trebate mu izravno reći da ste jadni i da brak već dugo nije bio dobar. Zatim je sljedeća stvar koju treba odlučiti je što učiniti u vezi s tim? Istina je da svaki dan možete provesti s nekim, a da nemate vezu. U dugim vezama, kada seks i emocionalna intimnost nestanu, mnogi samo misle da se to događa jer ste tako dugo zajedno. To bi moglo biti točno ako se oba partnera tako osjećaju i zadovoljni su prijateljstvom, ali to nije slučaj s vama i vašim mužem. Želite više, ali ne možete sami popraviti svoj brak i on se mora potruditi za vas – odgovorila joj je Coleen Nolan.

Jednojajčane blizanke zaručene za istog muškarca: "Želimo biti trudne u isto vrijeme"