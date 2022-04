'Suprug i ja više ne vodimo ljubav kao prije - udaljio se od mene'

Ja imam 56 godina, a moj muž 61 i u braku smo 23 godine. Više ne vodimo ljubav kao prije. Ne tražim od njega latice ruža po krevetu i svijeće po sobi, želim samo malo više pažnje i ljubavi. Kad smo bili mlađi bili smo puni strasti i bilo mu je stalo da mi ugodi, ali sada kao da ga za to uopće više nije briga. Ako se i seksamo to traje kratko i nema nikakve romantike - napisala je jedna žena za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Ne osjeća se voljeno niti željeno, te ima osjećaj kao da mu više uopće nije niti stalo do nje. Svjesna je da romantika i strast nisu više tako intenzivni s vremenom, ali voljela bi da se on malo više potrudi oko njihovog odnosa. Kada izađu van, ne drži ju za ruku, i ne sjeća se kada joj je zadnji puta rekao da ju voli. Brine se da će razgovor o tome uzrokovati samo još manje intimnosti.

- Nitko se ne bi trebao osjećati nevoljeno od strane svoga partnera. Budite hrabri i recite mu kako se osjećate, te da vam nedostaje veza kakvu ste imali prije. No, morate i vi preuzeti određenu odgovornost, ne možete samo čekati njegovu inicijaciju fizičkog dodira. Možete napraviti prvi korak time što ćete ga primiti za ruku u javnosti i reći mu koliko ga volite. Možda otkrijete da vašem mužu fali intimnosti koliko i vama - odgovorila joj je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...