"Suprug i ja imamo otvoren brak, a on je prekršio naše najvažnije pravilo: Zaljubio se u drugu"

Moj suprug i ja smo u kasnim 30-ima s dvoje male djece. Oduvijek smo bili avanturistički nastrojen par koji je htio probati sve; zajedno smo skakali padobranom, penjali se na planine, trčali maratone, a i seks nam je jako važan, napisala je žena u anonimnom pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Coleen.

"Da budem iskrena, stvari su u spavaćoj sobi su nakon što smo dobili djecu postale malo dosadne, ali mislim da ni on ni ja to nismo željeli priznati."

Jedne su večeri, nakon što su bili na zabavi na kojoj je bilo puno atraktivnih ljudi, popričali i odlučili pokušati imati otvorenu vezu.

"Pravila su bila da je to samo seks bez emocionalne povezanosti i da moramo biti iskreni jedan prema drugom ako smo spavali s nekim. Stvari su bile u redu neko vrijeme, zapravo je to puno poboljšalo naš seksualni život koji je ponovno bio uzbudljiv", kaže, no sad joj je on priznao da se zaljubljuje u ženu s kojom je spavao nekoliko puta.

- Naljutila sam se i izbacila ga, a on je nerado napustio mene i naš dom. Ipak, čini se da želi nastaviti viđati tu ženu - rekla je.

"Kockali ste se i nije dobro završilo, otvorena je veza uvijek rizik i premda sigurno postoje parovi kojima uspije, devet od deset puta završi loše", odgovorila joj je terapeutkinja.

- Mislim da je ispravno što se odselio jer mislim vam treba malo prostora da razmislite o tome što se dogodilo i kako se s tim nositi. Prešao je granicu; dogovor je bio seks bez emocionalne vezanosti. Obično se ljudi, kada sei odluče za otvorenu vezu, ne seksaju više puta s istom osobom jer to je veza - dodala je..

"Ne mislim da je otvorena veza ikada rješenje; mislim da bi bilo bolje da ste se potrudili riješiti stvari u krevetu i išli dalje. Sad bi vam savjetovanje moglo pomoći, ali ideju otvorene veze morate zaboraviti. Naravno, ako on to uopće želi", zaključila je Coleen.

