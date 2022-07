'Sumnjam da me suprug ponovno vara, stalno mi se čini da nešto skriva od mene'

Moj muž je imao aferu, a saznala sam za to kada me jedne večeri slučajno nazvao dok je bio s ljubavnicom. Ostavila sam otvorenu liniju i sve sam čula. Dok su razgovarali čula sam gdje su pa sam se te večeri pojavila i uhvatila ih na djelu. Rekao da je nekoliko puta pokušao s njom prekinuti, ali da je prijetila da će mi reći, pa je nastavio - napisala je jedna žena za The Sun.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju

Kada mu više nije imala čime prijetiti okončao je to, ali ona se namjeravala razvesti. No, on se uskoro razbolio od upale slijepog crijeva pa je tako rastava tada pala u zaborav. Sada kada se oporavio, kada god zakasni kući, gleda u telefon ili samo 'zuri' kroz prozor, pomisli da opet ima aferu...

- Odlučila sam ostati s njim jer smo zajedno već 15 godina i imamo petogodišnju kćer, a prije ovoga svega naš brak je bio odličan. Iako se i sada trudimo popraviti brak i razgovaramo o svemu, i dalje me muči što je bio tako blizak s tom ženom, i strah me da još ima neke osjećaje prema njoj. On je primijetio da me to i dalje uzrujava i sigurna sam da mi je počeo to zamjerati - nastavila je.

- Nije čudno da se tako osjećate. Parovi mogu preživjeti traumu afere ako sagledaju svoj odnos i porade na slabim točkama. Treba vremena da se povjerenje izgradi, ali se može uništiti u tren oka. Vaša će kći biti sretnija ako uspijete svoj odnos u potpunosti dovesti u red, jer će inače pokupiti vašu napetost. Zvučite kao da ga još uvijek volite pa razgovarajte o tome zašto je bio u iskušenju da zaluta. Također, on mora biti spreman zaista se potruditi kako bi vas uvjerio da voli samo vas i da ga nitko drugi ne zanima - odgovorila joj je Diedre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!