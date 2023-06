Sudoper vam se zaštopao? Ovo su četiri laka načina kako ga odčepiti

Nema toliko frustrirajućeg osjećaja kao vidjeti da se voda nakupila u vašem sudoperu. Nažalost, to je problem s kojim se svi mi susrećemo u ovom ili onom trenutku, a ponekad se čini da je lakše riješiti ga sam nego pozvati vodoinstalatera. Začepljen sudoper kućni je popravak koji se može izvesti bez pomoći stručnjaka, ali to ne znači da biste trebali isprobati bilo koji od bezbrojnih trikova za čišćenje odvoda dostupnih na internetu. Važno je slušati savjete onih koji znaju što rade, stoga su u Best Lifeu razgovarali s vodoinstalaterima i drugim stručnjacima kako bi dobili najbolje smjernice.

1. Koristite gumu za odštopavanje: Kada se vaš sudoper ne prazni kako treba, nemojte odbaciti snagu vaše prosječne gume za odštopavanje. 'Ovaj alat može biti vrlo učinkovit u fizičkom uklanjanju začepljenja', kaže Moe Soloff, kuhinjski stručnjak u Fabuwood Cabinets. Kao što dalje objašnjava Quintin Mangano, vodoinstalaterski stručnjak koji radi s Coastal Home Services, korištenje gume pomaže u stvaranju snažnog usisavanja preko odvoda. 'Usisavanje i pritisak mogu pomaknuti začepljenje i omogućiti vodi da slobodno teče', napominje.

GALERIJA: Muči vas pitanje kako se riješiti plijesni u domu? Evo odgovora!

Međutim, ovaj jednostavan alat također može uzrokovati štetu, ovisno o tome kako ga koristite. Prema Soloffu, trebali biste izbjegavati pretjeranu upotrebu gume kada pokušavate odčepiti sudoper. 'Kad se koristi s previše sile, može opteretiti cijevi i potencijalno izazvati pucanje', objašnjava. Daniel Johnson, glavni vodoinstalater i generalni direktor tvrtke Dial One Johnson Plumbing, Cooling, & Heating, također naglašava važnost nježnog odštopavanja odvoda ako je to metoda koju odaberete. 'Nježna perkusija poniranja može stvoriti kretanje u začepljenju koje ponekad dopušta sili vode da ga pomakne niz liniju', kaže Johnson, 'Budite nježni! Agresivne vodovodne instalacije mogu uzrokovati curenje'.

2. Napravite mješavinu octa i sode bikarbone: Možda već imate sve sastojke koji su vam potrebni da svoj sudoper vratite u funkciju. Prema Soloffu, možete kombinirati ocat i sodu bikarbonu koje biste izlili niz začepljen odvod. 'Ova mješavina koristi kemijske reakcije za otapanje određenih začepljenja', kaže on. Mangano preporučuje miješanje jednakih dijelova sode bikarbone i octa za ovu metodu. 'Nakon što ga izlijete u odvod, ostavite ga da odstoji neko vrijeme i zatim ga isperite vrućom vodom', dodaje.

Ali, nemojte se oslanjati na kemijska sredstva za čišćenje odvoda. Mogli biste pretpostaviti da će sama kupnja kemijskog sredstva za čišćenje odvoda u trgovini biti jednostavnija i učinkovitija od stvaranja vlastite domaće mješavine. Ali, to je velika zabluda, prema Soloffu: 'Kemijska sredstva za čišćenje odvoda mogu biti primamljivo brzo rješenje, ali s vremenom često oštećuju cijevi'.

VEZANI ČLANCI:

Soloff kaže da se greške poput ove s vremenom mogu pretvoriti u skupe popravke za vlasnike kuća - nečemu čemu je svjedočio iz prve ruke. 'Na primjer, jedan je klijent više puta koristio kemijsko sredstvo za čišćenje odvoda kako bi očistio manja začepljenja, nesvjestan progresivne štete nanesene cijevima', prisjeća se, 'To je na kraju dovelo do skupe zamjene cijevi'.

3. Koristite vodovodnu žicu: Ako tražite rješenja za sudoper u trgovini, odlučite se za vodovodnu žicu, savjetuje Mangano. 'Vodovodna žica ili odvodni svrdlo je fleksibilan alat koji se može umetnuti u odvod kako bi se fizički razbilo ili izvuklo začepljenje', kaže Mangano.

Za razliku od otopine za čišćenje odvoda, ne biste trebali pokušavati napraviti vlastitu domaću verziju vodovodne žice - posebno ako razmišljate o korištenju žičane vješalice. Ova uobičajena pogreška može uzrokovati još više problema za vaš sudoper. 'Pokušaj odčepljivanja odvoda žičanom vješalicom može izgrebati ili oštetiti unutrašnjost cijevi', upozorava Mangano.

VEZANI ČLANCI:

4. Ulijte vruću vodu u odvod: Jedna od najjednostavnijih metoda koju možete pokušati koristiti za odčepljenje sudopera neće vas koštati ništa. Zapravo, sve što trebate je voda iz vlastitog sudopera, prema Daveu Bringeru, stručnjaku za popravak kućanskih aparata i vlasniku tvrtke Bringer Appliance Repair. On preporučuje izlijevanje poprilične količine tople vode u odvod - vjerojatno u vrijednosti od dvije litre. 'Ovo otapa ulje, sapun, dlake i nakupine krhotina u vašim cijevima i oslobađa ih gotovo trenutačno', objašnjava Bringer.

Jay Sanders, stručni izvođač radova i vlasnik tvrtke za preuređenje domova Castle Dream Basement Waterproofing, također upozorava da, iako topla voda može biti korisna, kipuća voda možda nije pravi izbor. 'Ovo je metoda koju mnogi ljudi koriste, ali nije ona koju ja uvijek preporučujem', kaže on, 'Kipuća voda može povećati šanse za oštećenje vaših cijevi i izazvati ozbiljne opekline ako se ne koristi ispravno'.

Mikrobiolog otkrio: Evo koliko su sudoperi zapravo prljavi, čak i nakon temeljitog čišćenja!