Stručnjakinje otkrivaju zašto nam se stanje kože pogoršalo tijekom izolacije

Nadali smo se kako će ne nanošenje šminke i ne izlaganje prljavštini vani u ovoj izolaciji pomoći da se koža lica oporavi i bude ljepša nego ikada. Ipak, sve više djevojaka i žena primjećuje da to baš nije tako i odjednom su se pojavili prištići i nesavršenosti kojih prije nije bilo, a vi pazite više nego prije. MSN otkriva i kako se zove ova faza - 'isolation skin', u nekom doslovnom prijevodu 'izolacijska koža'.



Ona se javlja kao rezultat odjednom drugačijeg načina života koji nam je donio COVID-19. Nekima se javljaju prištići, nekima osip, crvenilo i osjetljivost. Suha je i nema elastičnost iako radite sve što treba. Dermatologinja Nina Wines i stručnjakinja za kožu Tegan Mac tvrde da postoji nekoliko razloga zašto je koža sada odjednom 'podivljala'.

Stres

"Stres je najčešći razlog jer proizvodi kortizol, hormon koji uzrokuje akne i grubu kožu", tvrdi dr. Nina. Trenutno ga neki osjećaju jače nego ikad prije zbog neizvjesnosti oko virusa i oko pitanja kada će se naši životi vratiti na staro. Ponavljajte si da ni COVID-19 ni loša koža neće trajati vječno. Svi prolazimo kroz čudne promjene i to je skroz normalno. Držite se jednostavne rutine za njegu kože, ali neka bude pravilna.



Prehrana

Kod kuće ste cijeli dan, jedete više nego inače, a vjerojatno i lošije. Mnogi nemaju ni volje za kuhanjem pa se oslanjaju na gotova jela, dostavu i sendviče. Pokrenite se i pripazite na prehranu, neka vam koža bude motivacija.



Tjelovježba

Izolacija = manje tjelovježbe = manji dotok krvi u kožu kako bi se spriječile upale = crvenilo i prištići. Ovako to objašnjava Tegan i dodaje "Za kožu je odlično da bude izložena svježem zraku, ali znojenje je kao neki detox za nju. Kada se znojimo naša krv cirkulira i dolazi do površine. Tjelovježba je izvrsna za to, a ako se rutina treninga promjenila koža pati."