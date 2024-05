Stručnjakinja za higijenu otkrila jednostavne trikove za pohranjivanje zimske odjeće: 'Ovako neće smrdjeti!'

Stručnjak za higijenu otkrio je kako možete spriječiti da vaša zimska odjeća počne smrdjeti dok je spremate tijekom ljetnih mjeseci - podijelivši popis jeftinih i jednostavnih trikova koji će vaše modne favorite održati netaknutima dok su spremljeni duboko u ormaru. Savjete je u videu podijelila Mary Futher, koja se na društvenim mrežama zove Madame Sweat, piše Daily Mail.

U isječku, Futher je podijelila svoje pristupačne i jednostavne savjete za održavanje džempera svježima mjesecima, tako da ne smrde kad ih neizbježno izvadite sljedeće jeseni.

Pokazala je sliku prozirnih plastičnih vrećica, za koje je rekla da su dobre za skladištenje. "Vrlo su jeftine i stanu u ladice", tvrdila je. Nakon što nabavite vrećice, poželjet ćete nabaviti i vunene kuglice za sušenje rublja, koje ćete staviti u spremnike za pohranu. Također je ponudila još jedan trik kako bi sve mirisalo svježe - i kako bi se izbjegla sva stvorenja koja bi mogla napasti vašu odjeću.

"Da biste spriječili moljce, nabavite si eterično ulje lavande, mente ili majčine dušice, nanesite ga na vunenu kuglicu, ugurajte ga u vrećice za pohranu i nećete imati smrdljive, ustajale džempere ili velike rupe od moljaca", objasnila je.

No, to nije bio jedini trik za spremanje zimske odjeće koji je ovog proljeća podijelila sa svojim pratiteljima. U drugoj snimci, objavljenoj krajem travnja, Futher je dala još jedan prijedlog za spremanje zimske odjeće - i to onaj za koji kaže da vam "nitko ne govori".

"Ovaj savjet je posebno za vunu, kašmir, svilu, angoru ili krzno", započela je. Dalje je objasnila da je najbolje očistiti te materijale prije spremanja, jer moljci "vole prljave tkanine". Rekla je da moljci posebno traže materijale koji imaju razne mrlje od ulja za tijelo i hrane. "Ličinke se vole hraniti tim sastojcima. Ako odlažete svoj vuneni zimski kaput prljav, samo dajete moljcima nešto za jelo, kao i njihovoj djeci", kazala je.

U komentarima na objavu neki su korisnici komentirali da su već poslušali savjet stručnjakinje. "Hvala što ste me podsjetili!! Danas ću oprati svoje džempere, a upravo sam stavila svježa sredstva protiv moljaca u ormar, spremna za proljeće!!", napisala je jedna osoba. Drugi je rekao: "Upravo sam oprao svu zimsku odjeću. Hvala!"

