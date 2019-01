Stručnjakinja tvrdi: Muškarci žele pobjedu, a žene vole dijeliti uspjeh i zato su bolji lideri

U dvadesetogodišnjoj karijeri okušala se na raznim menadžerskim pozicijama, stekla međunarodno iskustvo, radila u HT-u, Siemensu... i vrlo dobro zna kako izgleda svijet biznisa.

Koje su danas najvažnije osobine da bi se napredovalo u poslu?

Dugo je vladalo uvjerenje i često se isticalo kako je inteligencija među najvažnijim elementima za uspješnu karijeru. Takvo je razmišljanje u posljednje vrijeme napušteno i, rekla bih, na vrhu popisu važnih osobina za napredak u poslu danas je sposobnost učenja ili još preciznije – motiviranost za učenje. Odmah potom dolazi sklonost inovativnom pristupu i svojevrsni pionirski duh koji nam daje spremnost za nove puteve i izazove. Podjednako su važne i karakterne osobine kao autentičnost, iskrenost i povjerenje, a za liderske pozicije i jasnoća te transparentnost u donošenju odluka. I, svakako, dosljednost.

To vrijedi jednako za oba spola?

Apsolutno da. Kad je to u pitanju, nema razlika među spolovima niti bi ih trebalo umjetno stvarati.

Dugo se mislilo da na poslu nema mjesta za emocije. Vi tvrdite da je dobro na radnom mjestu uključiti osjećaje?

Da. Ali, da razjasnim, govorim o emocijama koje nas tjeraju naprijed i daju nam dodatnu energiju i strast za obavljanje posla. Samo tako zaposlenik može dati svoj maksimum u ostvarivanju ciljeva, pa čak možda i korak više od toga nego što je sam mislio. Koje su to emocije? Pa sve one pozitivne koje osjećamo kad radimo ono što volimo. Zajednički im je nazivnik strast i ljubav prema poslu.

Dijelite li dojam da većina naših poslodavaca to još uvijek niti prepoznaje niti cijeni?

Ne bih se usudila generalizirati. Ima negativnih primjera, ali ima i puno pozitivnih gdje poslodavci itekako uvažavaju motiviranog, angažiranog radnika. Svi će kad-tad doći do toga. Uostalom, na kraju radnog dana već sad bi svi voljeli imati zadovoljnog radnika, koji se veseli i sutra doći na posao.

Do kuda je dozvoljeno ići u izražavanju emocija? Mogu li se u ekstremnim situacijama tolerirati i suze ili čak i podignuti tonovi i je li takva sloboda preporučljiva za sve, od šefa do portira?

Emocije su poželjne, ali, dakako, poslovno okruženje nije baš idealno mjesto za svaku emociju. Osobno, recimo, nemam ništa protiv suza ili burnije rasprave, ali pod uvjetom da se nakon toga sve strane osjećaju bolje. Nema vrhunski odrađenog posla ako jedna strane iz takve situacije iziđe frustrirana i nezadovoljna. No u radnom okruženju ipak se moramo prvenstveno voditi emocionalnom inteligencijom, koja nam općenito, na svakodnevnoj bazi, pomaže donositi dobre i ispravne odluke.

Ženama bi u takvom emotivnijem poslovnom svijetu trebalo biti lakše, ali svejedno se rijetke probiju na liderske pozicije, a one koje i rade kao šefice nerijetko kopiraju muškarce i paze da ne pokažu emotivnu stranu...

Da. Žena na rukovodećim pozicijama i dalje ima osjetno manje nego muškaraca. I što su pozicije više, one su malobrojnije. Dijelom je to posljedica razlika u preispitivanju vlastitih mogućnosti između muškaraca i žena. Mi smo sklonije preispitivati svoje mogućnosti, a u konačnici i kritičnije prema sebi nego muškarci prema sebi. Primjerice, jedno je istraživanje pokazalo da će se muškarci u pravilu bez problema javiti na oglas i kad ispunjavaju samo 60 posto uvjeta iz natječaja. Žene se javljaju na oglas kad potpuno ispunjavaju uvjete i još se preispituju jesu li dobro učinile. Zato je iznimno važno da žene, koje su već etablirane u poslovnom svijetu, autentično vode posao koristeći svoje ženske prednosti i da daju podršku svojim kolegicama. Spolne su razlike u poslovnom svijetu vrlo vidljive. Muškarci ga doživljavaju kao teren na kojem se pobjeđuje ili gubi, dok se žene rukovode win-win principom. Njima u pravilu nije stalo do trofeja pobjednice, žele dijeliti uspjeh i htjele bi da svi budu zadovoljni.

Što se još, osim veće ženske solidarnosti, može napraviti da žene lakše napreduju u karijeri?

Tu ima posla za cijelo društvo. Mora se ispuniti puno preduvjeta, a važno je raditi i na smanjivanju razlika među muško-ženskim ulogama. To se postiže promocijom roditeljskog dopusta za očeve, ravnopravne podjele kućanskih poslova, sudjelovanja u odgoju djeteta i sl. U takvom društvenom ambijentu žene daleko lakše donose odluke vezane uz karijeru.

I onda društvo bude bolje?

Apsolutno sam uvjerena u to. Danas još uvijek živimo stvarnost koja je posljedica odgoja u kojem se djevojčice uči da budu lijepe, a dječake da budu hrabri i da se ustanu kad padnu. Poslovni svijet i društvo samo su odraz tog natjecateljskog, borbenog duha.

Savjetujete više emocija u poslu, a nije daleka budućnost kad će radna mjesta popunjavati i roboti. Dakle, potpuna bezosjećajnost. O tome se govorilo i na konferenciji. Kako će to izgledati?

Ne brinite se, bit će mjesta i za robote i za ljude. Roboti će pomagati u dosadnim poslovima koji se ponavljaju, u industrijskim postrojenjima, pa i u nekim administrativnim poslovima. Tamo gdje je potrebna emocionalna inteligencija neće tako lako zamijeniti ljude. Sigurna sam da još dugo vremena neće raditi u ljudskim potencijalima, biti novinari, liječnici...

Roboti su danas recepcionari u nekim hotelima u svijetu?

Da, mogu predati ključ, obavijestiti gdje je soba, ali ja bih radije da me na recepciji dočeka ljudsko biće.

Hoće li u toj budućnosti biti više žena lidera?

Vjerujem da hoće. Sve više poslodavaca i zajednica uviđa pozitivne financijski pomake kada imaju različitost u timovima, prvenstveno snažnije prisustvo žena. Pri tom, timovi su uspješniji što su raznovrsniji po svim parametrima, ne samo po spolu.

