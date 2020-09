Stručnjakinja savjetuje: Za bolji san ovaj popularan obrok pripremite za večeru, a ne za doručak

Jedenje doručka za večeru nije uobičajena pojava i često izaziva dvije reakcije: uzbuđenost ili zbunjenost. Ako ste zbunjeni zašto bi netko jeo doručak za večeru, nutricionistica Uma Naidoo za portal MindBodyGreen objasnila je koje su to prednosti kada hranu, koju inače jedemo za doručak, jedemo za večeru. No ona ne savjetuje da to bude teška hrana, poput palačinki ili tosta, već da to budu jaja, poput omleta.

Jaja u sebi sadrže melatonin, hormon koji tijelo prirodno proizvodi, a iznimno je važan za san. - Kada ljudi konzumiraju hranu koja sadrži melatonin prije spavanja, uobičajeno im pomaže da brže zaspu i imaju kvalitetan san - objašnjava Naidoo.

Prema prijašnjim istraživanjima, melatonin pomaže da brže i lakše zaspimo, ali i da dulje spavamo. Uz to poboljšava i REM fazu sna, koja je zadužena za dobivanje energije i osjećaj odmorenosti. Jaja također sadrže L-ornitin, aminokiselinu koja dokazano poboljšava kvalitetu sna. Stoga jaja ne bi trebala biti samo ukusan i zdrav doručak, već mogu biti i učinkovita prije spavanja.

Naidoo savjetuje da je omlet najbolje jelo prije spavanja. U svoj omlet možete dodati razno povrće, ali i orašaste plodove, poput brokule, šparoga, oraha ili sjemenka lana, koji u sebi sadrže melatonin. Orasi su posebno bogati magnezijem, koji igra ulogu u dobivanju dubokog sna, održavajući zdravu razinu GABA, neurotransmitera koji potiče opuštanje i odmor.

