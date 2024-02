Stručnjakinja otkrila: Ovo je šest mitova koje žene trebaju znati o muškarcima u spavaćoj sobi

Seks stručnjakinja otkriva ogroman mit o seksu koji žene moraju znati o muškarcima. Mnoge žene misle da dečki imaju veći libido od njih, ali to nije uvijek tako. Stručnjakinja za seks i veze, Nadia Bokody, razbija mit o seksu - o tome da muškarci uvijek žele akciju - i objašnjava kako je ta pretpostavka štetna, piše The Sun.

U svojoj kolumni Nadia je napisala da joj se prijateljica povjerila kako se s dečkom seksa samo šest puta godišnje, a da on ni ne želi više od toga. 'Ja to želim stalno, a on ne.

Ne znam što da radim', rekla joj je prijateljica, čiji je partner provjerio i razinu hormona, razgovarao s psihologom te čak pokušao kratko vrijeme ići i na hipnoterapiju. Nakon što te potrage nisu dale odgovore, postavila mu je očajnički ultimatum - on će se pokrenuti i bit će više seksa ili je veza gotova.

Raspravljajući o problemu koji je imala njezina prijateljica, Nadia pojašnjava kako smo uvjetovani vjerovati da muškarci uvijek žele seks. "Oni koji ga 'ne žele', ili pate od zdravstvenog stanja ili ga dobivaju negdje drugdje", kaže Nadia. Uvriježeno je da je snažan libido sinonim za muškost.

"Ovo je problematično iz više razloga, a najviše zbog toga što vrši neprikladan pritisak na muškarce da budu hiperseksualni" ,nastavila je. To, također, govori ženama da bi trebale biti zabrinute, odnosno uplašene za budućnost veze.

Nadiu kao stručnjakinju za odnose stalno pitaju što je 'zdrava' količina seksa? Iako je sama sretna, kako kaže, što dijeli statistički prosjek s parovima koji imaju zadovoljavajući seksualni život - jednom tjedno - nikada ne želi sugerirati da postoji točna količina odnosa koju treba imati. I misli da nitko to ne bi ni trebao.

Nema ništa loše u tome da se seksate šest puta godišnje, ali također ne misli da su ljudi koji to vole više od dvaput dnevno neprirodno opsjednuti seksom. Većina parova naiđe na problem kada jedan partner želi prvo, dok drugi preferira ovo drugo. "I nažalost, u kulturi koja seks obavija s toliko srama i stigme, čineći iskrene razgovore o željama nevjerojatno teškima, ovaj scenarij nije sasvim neuobičajen", ističe ona.

Istina o muškarcima koji ne žele puno seksa nije uvijek da su nevjerni - iako nevjera utječe na mnoge veze i dosta muškaraca je doista nevjerno - sam nedostatak seksa ne bi uvijek trebalo smatrati pokazateljem prevare. Radi se o tome da jednostavno ne žele puno seksa. Objasnila je i da čak može biti 'iznimno štetno' očekivati da muška tijela neumoljivo rade i da to može naštetiti 'njihovim odnosima sa ženama'.

"Seksualna želja nije fiksna. Neki od nas imaju puno seksa, neki imaju vrlo malo, dok ga neki uopće nemaju - kaže stručnjakinja. Postoje razni uvjeti u načinu života, kao na primjer zdravstveni faktori, lijekovi i slično, a koji mogu negativno utjecati na seksualni nagon neke osobe, poput antidepresiva, raznih kroničnih bolesti, stresa i slično.

"U slučaju moje prijateljice, čiji je partner bio zadovoljan vrlo sporadičnim seksualnim aktivnostima od početka njihove veze, čini se da nije bio problem medicinske prirode. Zbog čega sam joj, bez sumnje, predložila druge, alternativne opcije, kao što su slobodno korištenje usluga seksualnih radnika ili povremenih partnera kako bi ispunila svoje nezadovoljene seksualne potrebe te ili kraj veze ili ulaganje u stvarno dobar vibrator", kaže Nadia.

