Stručnjak za spavanje otkrio najbolje trikove kako zaustaviti hrkanje

Statistike pokazuju da više od petine nas hrče u snu redovito, a nešto manje od polovice hrče povremeno. Za one koji hrču, to nije velika stvar, oni spavaju pa ih vjerojatno nije briga, ali za njihove partnere to može biti noćna mora.

Ako propuštate kvalitetan san jer vaš partner ne može prestati hrkati, onda bi ovi korisni savjeti stručnjaka mogli biti od velike pomoći. Sručnjak za spavanje Narwan Aminit za The Sun je otkrio najbolje načine za prestanak hrkanja.

Promijenite poziciju spavanja

Spavanjem na boku umjesto na leđima najbolji je način da spriječite hrkanje. Kada ležite na leđima, gravitacija gura jezik uz usta, stvarajući blokadu u dišnim putovima zbog čega hrčete.

Redovito vježbajte

Dobitak težine može izazvati hrkanje, jer povećava tkivo oko vašeg vrata i grla, što znači da će vam se dišni putovi vjerojatnije kolabirati kada spavate. "Skidanje nekoliko kilograma vježbanjem može ojačati mišiće vrata kako bi spriječilo hrkanje i pomoglo vam da izgubite dodatno tkivo”, objasnio je stručnjak.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?

Pijte više vode

Dehidracija može zgusnuti sluz u ustima i grlu, pogoršavajući hrkanje. Pijenje puno tekućine olakšava ovu zagušenost, omogućujući vam da lakše dišete noću.

Radite vježbe protiv hrkanja

Narwan je otkrio: "Vježbe za jačanje mišića u grlu mogu pomoći u zaustavljanju hrkanja. Prvo ponavljajte svaki samoglasnike (a-e-i-o-u) naglas tri minute nekoliko puta dnevno. Zatim stavite vrh jezika iza gornjih prednjih zuba i klizite jezikom po njima tri minute dnevno. Zatvorite usta i stisnite usne i zadržite 30 sekundi, zatim otvorite i pomaknite čeljust udesno i držite 30 sekundi. Ponovite na lijevoj strani.”

Prije spavanja jedite laganije i zdravije

Ako je vaš želudac noću prepun, vaša dijafragma možda neće imati dovoljno mjesta za širenje tijekom disanja, ometajući san. "Izbjegavajte mliječne proizvode koji povećavaju zagušenje i držite se hrane bogate proteinima za vrijeme večere, kao što su losos, tuna i puretina koja će se boriti protiv stvaranja sluzi i pomoći u sprječavanju hrkanja”, savjetuje.

Idite u krevet u isto vrijeme

Ljudi imaju tendenciju da hrču glasnije i češće kada su neispavani. Kako biste spriječili iscrpljenost, poboljšajte svoje navike spavanja slijedeći dosljedan raspored odlaska na spavanje, izbjegavajući ekrane prije spavanja i jedući lagane, zdrave večere prije spavanja.

Prije spavanja se istuširajte toplom vodom

Para iz vrućeg tuša prije spavanja može navlažiti vaše nosne prolaze i pomoći vam da bolje dišete noću, ublažavajući hrkanje.

Valerie (44) je otvorila hospicij za pse: Brine se o 80 starih i bolesnih pasa koji su ostali sami!