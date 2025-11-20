Stručnjak upozorio: Ova česta greška pri punjenju laptopa skratit će vijek trajanja baterije

Većina nas rijetko razmišlja o bateriji svog prijenosnog računala sve dok se ne isprazni u trenutku kada nam je najpotrebnije. Svakodnevno korištenje i punjenje često prolaze bez mnogo pozornosti, no mala nepažnja može značajno skratiti vijek trajanja baterije i utjecati na performanse uređaja. Možda ćete primijetiti da vaše računalo više ne zadržava napunjenost toliko dugo koliko je to činilo kad je bilo novo, pa ga stalno morate priključivati na punjač da biste napunili bateriju. Je li bolje ostaviti ga uključenog u struju ili dopustiti da se baterija isprazni? Jedan elektroinženjer na društvenim mrežama je otkrio da većina ljudi čini istu grešku prilikom punjenja baterija prijenosnih računala, a što može oštetiti uređaj.

Iako se često kaže da nikada ne biste trebali ostavljati potpuno napunjeni uređaj priključen, stručnjaci iz Tech Explain na TikToku tvrde da to nije uvijek točno. Objasnili su da korištenje prijenosnog računala dok je uključeno u struju zapravo manje šteti bateriji nego punjenje i puštanje da se isprazni, a sve je to zbog opterećenja koje svaka metoda stavlja na samu bateriju. "Litij-ionska baterija unutra zapravo je kemijska reakcija. Ako dodate struju, događa se kemijska reakcija, a to zapravo može ostariti bateriju. Pražnjenje i punjenje u osnovi će usporiti kapacitet. Ako ga ostavite da se puni, napunit će se do kraja, zar ne? Nakon što se napuni do kraja, punjenje u osnovi prestaje. Unutar sve elektronike na baterije nalazi se čip koji nazivamo IC-ovima za upravljanje baterijom. Kada je baterija na 100 posto, čip će zapravo prestati odvoditi većinu struje", objasnio je stručnjak.

To znači da, kada vaš laptop dostigne punu napunjenost, tada baterija prestaje primati energiju, a uređaj počinje funkcionirati poput stolnog računala koje stalno zahtijeva napajanje iz električne mreže. Stručnjak je također objasnio da se isti princip primjenjuje i na vaš mobilni telefon ili bilo koji drugi uređaj na baterije koji možda posjedujete, unatoč čestim upozorenjima da ostavljanje ovih uređaja priključenih na struju može oštetiti bateriju prekomjernim punjenjem, piše Daily Express.

Mnogi su korisnici bili zapanjeni ovim otkrićem. Brojni ljudi otkrili su da nisu bili svjesni da mogu držati svoje prijenosno računalo priključeno na struju, dok su drugi priznali da su se bojali to učiniti prije nego što su vidjeli snimku. "Namjerno koristim svoje prijenosno računalo dok se ne isprazni prije nego što ga napunim, misleći da pomažem zdravlju baterije!", napisala je jedna osoba. "Moj brat i ja smo kupili isti MacBook Pro 2013. godine. Uvijek sam ga koristio priključenog na struju, ali on nije. Promijenio je bateriju 2019. godine, a ja ću u siječnju iduće godine", objasnio je korisnik. "Od sada ću koristiti laptop tijekom punjenja!", napisao je drugi.

Neki korisnici su istaknuli u da biste trebali izbjegavati ostavljanje laptopa spojenog na 100 posto kada se ne koristi jer bi to moglo oštetiti bateriju, budući da ne postoji alternativno odredište za preusmjeravanje električne energije. Brojna prijenosna računala imaju način rada za uštedu baterije koji puni vaš uređaj samo do otprilike 60-80 posto, potencijalno produžujući vijek trajanja baterije održavanjem niže napunjenosti kada se koristi i priključen je na struju.