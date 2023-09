Stručnjaci otkrili: Ovo su najčešće pogreške vezane uz sigurnost hrane!

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti procjenjuje da 48 milijuna Amerikanaca svake godine dobije bolesti izazvane hranom, a 128 000 završi u bolnici. Svatko ima svoje omiljene tehnike pripreme i kuhanja, ali možda niste svjesni da neke metode mogu potaknuti širenje patogena. Iako možete povezati trovanje hranom s jelom u restoranu, moguće je da iste bakterije vrebaju i u vašoj kuhinji, piše Huffpost.

"Sigurnost hrane jednako je važna kod kuće kao i u restoranu", rekao je Keith Schneider, profesor sigurnosti hrane na Odsjeku za znanost o hrani i ljudsku prehranu na Sveučilištu Florida. "Iako restorani imaju veći utjecaj jer poslužuju veću grupu ljudi, očito je da ne želite pripremati hranu kod kuće i učiniti da se član obitelji razboli."

Prema Joshui Resnicku, glavnom kuharu na Institutu za kulinarsko obrazovanje koji je u potpunosti certificiran za zaštitu hrane od strane Odjela za zdravlje i mentalnu higijenu grada New Yorka, “Patogeni ne mare gdje su; oni će rasti na isti način u kućnoj kuhinji kao i u profesionalnoj kuhinji. To znači da se svi moraju pobrinuti da slijede odgovarajuće smjernice za sigurnost hrane kod kuće.” Stručnjaci za sigurnost hrane otkrili su metode pripreme i kuhanja koje nisu sigurne za hranu i što učiniti umjesto toga.

Zanemarivanje pranja ruku: Prije nego počnete vaditi hranu iz hladnjaka kako biste pripremili obrok, prvo što ćete učiniti treba biti pranje ruku. Klice mogu biti na vašim rukama i lako se mogu proširiti na vaše površine za kuhanje i hranu. Prema Mitzi Baum, izvršnoj direktorici STOP Foodborne Illness, nacionalne neprofitne organizacije za javno zdravstvo koja se zalaže za sigurnu hranu i promjenu kulture sigurnosti hrane na nacionalnoj razini, “Prvi korak i prva linija obrane sigurnosti hrane je često i temeljito pranje ruku sapunom i vodom prilikom kuhanja; to će smanjiti učestalost unakrsne kontaminacije posuđa, ručnika, radnih ploča i hrane.” Pranje ruku laka je i jednostavna preventivna metoda za smanjenje patogena. Ali možda ćete morati oprati ruke nekoliko puta tijekom kuhanja, posebno ako rukujete sirovim mesom ili uzimate telefon da provjerite recept. "Telefoni i tableti mogu biti leglo bakterija", rekao je Resnick. “Izuzetno je važno oprati ruke prije nego počnete kuhati i tijekom procesa kuhanja.”

Loše rukovanje daskama za rezanje: Rezanje sirove piletine ili ribe na dasci za rezanje? Svakako je operite vrućom vodom i sapunom prije korištenja iste daske za sjeckanje povrća. U suprotnom stvarate savršeno utočište za unakrsnu kontaminaciju. “Klasičan primjer je korištenje daske za rezanje za pripremu mesa, kao što je mljevena govedina, a zatim tu istu dasku za rezanje bez odgovarajućeg čišćenja koristite za pripremu salate ili [koristite] nož za rezanje mesa ili pripremu peradi”, rekao je Schneider. Kako bi spriječio unakrsnu kontaminaciju, koristi daske za rezanje označene bojama i ima posebne daske za meso, perad i ribu. Poduzmite mjere opreza pranjem posuđa i predmeta koji su bili u dodiru sa sirovim mesom – to također može smanjiti širenje patogena. "Morate voditi računa o tome čime i kako rukujete hranom u kuhinji", rekla je Baum.

Korištenje istog tanjura ili pribora za sirovo i kuhano meso: Stavite komad bifteka na tanjur, stavite ga na roštilj i onda bez razmišljanja na isti tanjur stavite pečeni biftek. Pozdrav unakrsnoj kontaminaciji. Ovo se može činiti očitom praksom koju treba izbjegavati, ali je češća nego što mislite. "Kada nosite hamburgere na roštilju, svakako ih ponesite na drugom tanjuru", rekao je Schneider. Također biste trebali razmotriti sve posuđe koje dolazi u dodir s nekuhanim mesom. "Operem svoje hvataljke između stavljanja piletine i ponovnog skidanja", dodao je.

Pranje sirove piletine: Postoje dva tipa ljudi, oni koji peru meso i oni koji ne peru. Ako ste u timu "uvijek perite svoju piletinu", čeka vas iznenađenje - to nije dobra ideja. Pranje mesa nije potrebno jer se meso prodaje kao spremno za kuhanje. "Pranje piletine zapravo je ne mijenja značajno osim uklanjanja tih površinskih mrlja", rekao je Schneider. Problem s pranjem piletine ili puretine? To je odličan način za širenje bakterija i patogena u vašem sudoperu i izvan njega. Kad perete piletinu, rekao je Schneider, “To povećava mogućnost prskanja; imate ono što je bila salmonela na piletini - sada je u vašem sudoperu, na vašoj slavini, na radnoj ploči." Rekao je da bi ljudi trebali češće dezinficirati svoje kuhinje, osobito nakon rukovanja sirovim mesom. Pitate se koji je najbolji način za dezinfekciju kuhinje? “Možete koristiti sva sredstva za čišćenje kućanstva označena za dezinfekciju”, rekao je. "Samo sapun i voda riješit će se mnogih mikroba", dodao je.

Odmrzavanje mesa na pultu: Postoji mnogo načina za odmrzavanje smrznutog mesa, ali da ga ostavite da se otopi na kuhinjskoj radnoj ploči - nije jedan od njih. “Važno je pravilno odmrznuti sirovo meso, ribu i perad jer postoje bakterije u i na hrani”, objasnio je Resnick. "Ako se ova hrana predugo drži na toploj temperaturi, štetne bakterije brzo će rasti." Ako ste pojeli djelomično odmrznuti komad mesa, možda mislite da je još uvijek siguran. “Čak i ako sredina nije odmrznuta, meso izvana izloženo je ovoj temperaturi dulje vrijeme i vašu hranu može učiniti nesigurnom za jelo”, rekao je Resnick. Postoji nekoliko načina za odmrzavanje mesa, prema Baumu: "Odmrzavanje u hladnjaku, odmrzavanje pod hladnom tekućom vodom, odmrzavanje kao dio procesa kuhanja ili odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici samo ako se kuha neposredno nakon odmrzavanja." (Ovi su savjeti u skladu sa smjernicama Agencije za hranu i lijekove.) A ako mislite: "Samo ću staviti smrznuto meso u zdjelu s vodom", to također nije dobra opcija. Resnick je objasnio da je odmrzavanje mesa u vodi slično odmrzavanju na pultu.

Ne koristite termometar za meso: Kako znate da je vaša piletina temeljito pečena? Ako se oslanjate na to kako izgleda, to vam neće reći je li sigurno za hranu. "Dodirivanje hrane ili gledanje u boju neće dati točne informacije o kuhanju i moglo bi dovesti do nedostatnog kuhanja", rekla je Baum. Pouzdaniji način da osigurate da je vaše meso dovoljno pečeno i da niste u opasnosti da se razbolite je termometar za meso. "Upotreba termometra za meso za dobivanje točne unutarnje temperature smanjit će vaš rizik od konzumiranja nedovoljno kuhanog mesa, ribe i peradi", objasnila je. Možda koristite termometar za meso samo nekoliko puta godišnje da provjerite je li puretina pečena, ali stručnjaci za hranu preporučuju da ovu praktičnu spravicu koristite tijekom cijele godine. “Vrijeme i temperatura jedan su od onih sjajnih ekvilizatora — ako slijedite upute, većina patogena koji nas brinu lako će se deaktivirati. Stoga je ključno osigurati da postignemo tu mrtvu temperaturu i da imamo termometar za meso,” dodao je Schneider. Svaka vrsta mesa ima različitu potrebnu temperaturu za koju je utvrđeno da smanjuje razinu štetnih bakterija.

Kuhanje sirove hrane u mikrovalnoj pećnici: Radije kuhate u mikrovalnoj pećnici umjesto na štednjaku? Prema Baum, "Kuhanje hrane u mikrovalnoj pećnici može biti opasno jer se hrana ne kuha ravnomjerno u mikrovalnoj pećnici." Jedan od glavnih problema je to što je lako nedovoljno kuhati hranu. “Mikrovalne pećnice imaju različitu snagu u vatima što može utjecati na točna vremena kuhanja i dovesti do nedovoljno pečenja”, objasnio je Baum. "Ovo je problem jer se hrana mora kuhati na odgovarajuću unutarnju temperaturu kako bi se osiguralo da štetne bakterije budu ubijene tijekom procesa kuhanja. Pročitajte i slijedite upute za kuhanje u mikrovalnoj pećnici i saznajte snagu vaše mikrovalne pećnice kako biste osigurali da se proizvod kuha na odgovarajućoj temperaturi”, rekla je.

Stavljanje tople hrane u hladnjak da se ohladi: Stavljate li tople ostatke u hladnjak prije nego što se hrana potpuno ohladi? Možda neočekivano izlažete sebe i druge riziku. Resnick je objasnio zašto je to veliki problem sigurnosti hrane. “Većina ljudi uzima tople ostatke hrane, stavlja ih u plastičnu posudu i stavlja u hladnjak”, rekao je. "Međutim, kada hrana stoji unutar temperaturnog raspona opasne zone dulje vrijeme, to može dovesti do rasta bakterija koje mogu doći do opasnih razina." Ako žurite pospremati kuhinju i pospremiti ostatke, važno je osigurati da se hrana ohladi. Ako nemate vremena da se samo ohladi, možete pomoći ubrzati proces dok prakticirate sigurnost hrane. Samo pazite da ne stoji na sobnoj temperaturi dulje od dva sata. "Hranu treba hladiti u metalnim posudama na ledu ili rezati na manje komade kako bi se brzo ohladila", rekao je Resnick.

