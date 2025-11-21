Naši Portali
Što se događa s vezom kada prestane imati seks – i kako to popraviti prije nego bude kasno

Kada jedan partner izgubi želju, veza često zapadne u razdoblje vrlo rijetkog ili potpunog izostanka seksa.

Mnogi se parovi, iako rijetko o tome otvoreno govore, suočavaju s padom seksualne želje – ponekad toliko snažnim da jedan partner jednostavno pomisli: “Ne zanima me hoću li ikada više imati seks”. Ovaj osjećaj nije neobičan niti rijedak, ali kada želja nestane iz odnosa, često povuče i mnogo toga drugog. Stručnjaci upozoravaju da prekid seksualne intimnosti nosi ozbiljne posljedice za vezu – no dobra je vijest da se situacija može preokrenuti, uz prave korake i puno iskrenosti, piše Your Tango

Kada jedan partner izgubi želju, veza često zapadne u razdoblje vrlo rijetkog ili potpunog izostanka seksa. Dok se neki parovi međusobno slože oko takvog načina života, problem nastaje kada jedan partner donese odluku za oboje. Tada se pojavljuje niz rizika, uključujući i potpuni nestanak pozitivnog dodira – čak i onog neseksualnog. Najveća posljedica, barem za jednog partnera, jest seksualno nezadovoljstvo. A ono nosi dva ključna rizika za vezu.

1. Nezadovoljstvo vezom: Istraživanja pokazuju da su seksualno zadovoljstvo i zadovoljstvo vezom duboko povezani. Parovi koji su manje sretni imaju manje seksa – ali vrijedi i obrnuto: parovi koji su nezadovoljni seksualnošću obično su nezadovoljniji i odnosom općenito. Seks je često jedinstven element koji razlikuje romantičnu vezu od svih drugih odnosa. Kada ga se par odrekne, odriče se i jednog od temeljnih načina povezivanja.

2. Veći rizik prekida: Seksualna suša često dovodi do ogorčenosti, emocionalnog udaljavanja i napetih razgovora. Seksualni život prelijeva se u sve druge aspekte odnosa. Parovi koji ne vode ljubav obično prestaju i s nježnim dodirima, zagrljajima i fizičkom bliskošću – što dodatno narušava intimnost. Studije koje prate parove kroz vrijeme jasno pokazuju: oni koji su seksualno nezadovoljni rjeđe ostaju zajedno.

Četiri stvari koje biste trebali učiniti prije nego što potpuno odustanete od seksa: 

1. Iskreno razgovarajte i otkrijte uzrok: Dogovorite miran trenutak za razgovor. Razmijenite osjećaje nježno i otvoreno. Razgovarajte o tome što je dovelo do prestanka seksa. Je li u pitanju ljutnja, stres, fizička bol, erektilna disfunkcija ili nešto drugo? Tek kad pronađete uzrok, možete pronaći rješenje.

2. Odredite idealnu učestalost i planirajte odnose: Mnogi misle da je potrebno spontano uzbuđenje da bi uopće započeli seks – no to je mit. Odredite učestalost koja odgovara oboma i dogovarajte “seksualne sastanke”. Tijekom njih dajte si vremena za dodir, uzbuđenje i uživanje, bez žurbe. Ako se uzbuđenje pojavi tijekom seksa, iako ga na početku nije bilo – to je potpuno normalno i terapijski preporučeno.

3. Čitajte stručne knjige za samopomoć: Od velike pomoći mogu biti provjerene knjige. One pomažu parovima da razumiju uzroke i ponovno izgrade intimnost.

4. Potražite seksualnu terapiju: Ako ne znate kako započeti razgovor ili ako se komunikacija odmah pretvara u konflikt, dobar je trenutak za stručnu pomoć. Seksualni terapeut može pomoći parovima da ponovno probude strast i izliječe emocionalne posljedice dugotrajnog izbjegavanja seksa.

