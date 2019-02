Stereotipi koje nam servira Hollywood i od kojih ne možemo pobjeći

Hollywoodski filmovi ostavili su poprilične tragove na naše živote. Sjećate li se nekog filma iz djetinjstva, koji je proizišao iz "holivudske tvornice", a kojeg se sjećate i danas?

Ovo su najčešći stereotipi koji su nam "servirani" kroz holivudske filmove na TV ekranima...

Čak i manji makeover promijenit će vam život

Na filmskom platnu se čini sve tako jednostavno. Osjećate se nesretno, razočarano, odbačeno? Sve što trebate napraviti jest promijeniti svoj izgled, frizuru, malo se dotjerati i to će vam u potpunosti promijeniti život. Ideja da je izgled poprilično važan za uspjeh u životu, često se provlačila kroz TV ekrane dirigirane holivudskim redateljskim palicama, poput filma Princezini dnevnici...

Sve žene imaju majčinski instinkt

Prema Hollywoodu, sve žene na svijetu žele biti majke. Ipak, ima onih žena koje odluče da ne žele imati djecu i ostvariti se kao majke. Čak i one koje nisu u prilici imati dijete, bivaju stigmatizirane zbog takvih stavova da bi svaka žena trebala imati dijete. Jeste li gledali "Zalomilo se"?

Čak i "neovisne žene" potajno sanjaju o muškarcu u svom životu

Ideja da svaka žena "mora" imati muškarca u svom životu prožima se kroz razne tematike filmova i pogrešna je na više razina. To ukazuje na to da žene "ne mogu" same donositi odluke o svojim životima i željama, posebice ako se ne slažu s mišljenjem većine. Sjećate se filma Kako izgubiti frajera u 10 dana?

Žene karijeristice su u stvari vrlo "očajne" i nesretne

Žene koje, umjesto muškarca i/ili obitelji, odaberu karijeru kao prioritete u životu, često su nesretne i očajne, poruka je to koja se često odašiljala s ekrana. Sjećate se Mirande iz filma "Vrag nosi Pradu"?

Zbog prekida veze žene čine nevjerojatno lude stvari

Ideja da je prekid svake veze najveća tragedija na svijetu i da su žene sposobne i voljne napraviti razne ludosti zbog prekida veze, nije rijetkost u holivudskim filmovima. Naravno, prekidi su bolni, ali Hollywood podcjenjuje žene i zanemaruje činjenicu da žene mogu preboljeti prekid isto kao i muškarci.

Svaka žena sanja savršeno vjenčanje

Za ovo bismo svakako "trebali" zahvaliti Disneyu i njegovim bajkama o savršenim vjenčanjima, prinčevima na bijelom konju, dvorcima i sl. I to još od malih nogu...

