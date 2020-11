Staza Gospe Sinjske kao hrvatski Camino

I mi imamo svoj Camino. Staza čudotvorne Gospe Sinjske proteže se u respektabilnoj dužini od 148 kilometara. Kreće iz Solina, preko Klisa, Dugopolja, Dicma i Brnaza do Sinja, većim dijelom trasom stare željezničke pruge kojom je vozila legendarna “rera”, a onda se nastavlja preko Tomislavgrada sve do Rame, odakle je prije tri stoljeća Gospina slika i stigla u Sinj.

Ideja o Stazi Gospi Sinjskoj je potekla od legendarnog svjetskog putnika Stipe Božića, a pala mu je na pamet, kaže, dok je hodao po svijetu. – Shvatio sam da i mi možemo imati svoj Camino. Gospa Sinjska je magnet za hodočasnike – govori Stipe Božić.

Staza Gospi Sinjskoj uređena je prije pet godina europskim sredstvima, zahvaljujući prekograničnoj suradnji Grada Sinja i Općine Prozor-Rama, međutim, hodočasnici su za Veliku Gospu nastavili iz Splita i Solina do Sinja hodati opasnom cestom D1, a hodači i šetači za stazu uglavnom nisu ni čuli. Sve dok se prošle godine u priču nisu uključile Splitsko-dalmatinska županija, Franjevački institut za kulturu mira, gradovi Solin i Sinj te općine Klis, Dugopolje i Dicmo kao i Gorska služba spašavanja.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Staza je obnovljena i označena, a iz svetišta čudotvorne Gospe Sinjske pozvali su vjernike da Gospi hodočaste sigurnijom i ugodnijom stazom, a ne državnom cestom.

Nakon što su proljetos njome prvi prošli zdravstveni radnici izmoreni borbom s epidemijom, pa vatrogasci, alkari, povijesne postrojbe, sve je više hodočasnika, ali i šetača i rekreativaca kojima je ona pravo otkriće.

Kreće se iz Solina, s Gospina otoka, pa ulicom Gašpina mlinica prema Klisu do ulice Niz Bili brig gdje staza skreće prema zaseoku Pleštinići. Ondje se križa s cestom D1 koju prelazite preko pješačkog prijelaza. Smjerokazi vas vode do sjeverne strane Kliške tvrđave. Tu su dva kafića i prava prilika za kraći odmor nakon uspona.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Dalje staza vodi starom željezničkom prugom do Dugopolja. Kroz Dugopolje hodate nogostupom, a onda dalje opet “rerinom” prugom kroz Dicmo i Brnaze do Sinja. Prvih 12 kilometara, od Solina do Dugopolja, hoda se lokalnim ulicama koje imaju nogostup, a dalje kroz prirodu, uz ostatke starih staza i mostova, gradina, utvrda, stećaka, kapelica i drugih sakralnih objekata.

Staza je obilježena, glavne prometnice prelaze se na četiri mjesta. Osim vertikalne signalizacije, uzduž staze postoje i markacije, tj. žuto-bijele crte i strelice kao i nekoliko infoploča.

Staza je od Solina do Sinja duga 30 kilometara. Umjerenim hodom stigne se za oko osam sati.

Foto: Milan Šabić/Pixsell

Dovoljno je opskrbiti se vodom, jer sendviče, kavu i sve ostale potrepštine možete kupiti uz put. Proći ćete pokraj dva kafića u Klisu, uz hotel Katarina u Dugopolju, pored benzinskih postaja u Dugopolju i Brnazama.

Staza se iz Sinja nastavlja do 130 km udaljene Rame.