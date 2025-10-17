Stalno se spotiču, prolijevaju ili padaju: Ovi horoskopski znakovi najveće su šeprtlje!
Svi smo mi ponekad nespretni – s vremena na vrijeme prolijemo kavu, zapnemo nogom za stol ili izgubimo ključeve. No, neki ljudi kao da su rođeni da budu šeprtlje, a astrolozi tvrde da određeni horoskopski znakovi prednjače u ovom “umijeću” nespretnosti. Ako imate prijatelja koji stalno gubi stvari ili pada na najmanje prepreke, provjerite je li rođen pod jednim od ovih znakova.
Ribe: Osjetljive, sanjarske i često izgubljene u vlastitim mislima, Ribe su apsolutni klasik kada je riječ o nespretnosti. Dok drugi planiraju i organiziraju, Ribe “plutaju” kroz dan kao da hodaju po oblacima. Rezultat? Prosipana pića, polomljeni tanjuri i s vremena na vrijeme male nezgode koje izazivaju smijeh kod svih oko njih.
Blizanci: Blizanci su brzopleti i nemirni, stalno u pokretu i žele probati sve odjednom. Ta brzina i radoznalost često ih dovodi u neugodne situacije: srušena čaša, saplitanje o vlastite noge ili nespretno rukovanje stvarima.
“Blizanci imaju toliko ideja da im je lako zaboraviti gdje su stavili stvari ili u kojem su smjeru krenuli”, kaže astrolog Ryan Marquardt, “Njihova energija je zarazna, ali i često vodi do komičnih nezgoda”.
Rak: Rakovi su emotivni i brižni, ali njihova usmjerenost na druge često ih čini nespretnima u svakodnevnim situacijama. Dok pomažu prijatelju ili pokušavaju sve kontrolirati, mogu prosuti hranu, zalutati s koracima ili zaboraviti gdje su stavili ključeve. “Rak je toliko zaokupljen brigom za druge da vlastite pokrete često zanemaruje”, objašnjava Marquardt, “Njihova nespretnost dolazi iz srca, a ne iz nemara”.
Strijelac: Strijelci vole slobodu i avanturu, ali njihova nespretnost često dolazi iz pretjeranog samopouzdanja. Trčeći od jedne aktivnosti do druge, zaboravljaju da su stvari oko njih stvarne i opipljive. Rezultat? Prosipani napici, saplitanje o stepenice i manji sudari sa stvarima oko sebe. “Strijelci su energični i optimistični, ali njihova brzina često nadmašuje koordinaciju”, kaže Loftis.
Svi smo mi ponekad nespretni, ali ako ste rođeni pod jednim od ovih znakova, vjerojatno je to vaša urođena osobina. Dobra vijest? Nespretnost može biti šarmantna! Malo smijeha i zabave u svakodnevnom životu nikada nije na odmet – a ovi horoskopski znakovi znaju to najbolje.