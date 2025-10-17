Stalno se spotiču, prolijevaju ili padaju: Ovi horoskopski znakovi najveće su šeprtlje!

Svi smo mi ponekad nespretni – s vremena na vrijeme prolijemo kavu, zapnemo nogom za stol ili izgubimo ključeve. No, neki ljudi kao da su rođeni da budu šeprtlje, a astrolozi tvrde da određeni horoskopski znakovi prednjače u ovom “umijeću” nespretnosti. Ako imate prijatelja koji stalno gubi stvari ili pada na najmanje prepreke, provjerite je li rođen pod jednim od ovih znakova.
Foto: shutterstock
Ribe: Osjetljive, sanjarske i često izgubljene u vlastitim mislima, Ribe su apsolutni klasik kada je riječ o nespretnosti. Dok drugi planiraju i organiziraju, Ribe “plutaju” kroz dan kao da hodaju po oblacima. Rezultat? Prosipana pića, polomljeni tanjuri i s vremena na vrijeme male nezgode koje izazivaju smijeh kod svih oko njih.
Foto: shutterstock
Astrologinja Jill Loftis objašnjava: “Ribe su intuitivne i empatične, ali fizička koordinacija im nije jača strana. Često su toliko zaokupljene emocijama i mislima da zaborave na svoje okruženje”. 
Foto: shutterstock
Blizanci: Blizanci su brzopleti i nemirni, stalno u pokretu i žele probati sve odjednom. Ta brzina i radoznalost često ih dovodi u neugodne situacije: srušena čaša, saplitanje o vlastite noge ili nespretno rukovanje stvarima.
Foto: shutterstock
“Blizanci imaju toliko ideja da im je lako zaboraviti gdje su stavili stvari ili u kojem su smjeru krenuli”, kaže astrolog Ryan Marquardt, “Njihova energija je zarazna, ali i često vodi do komičnih nezgoda”. 
Foto: shutterstock
Rak: Rakovi su emotivni i brižni, ali njihova usmjerenost na druge često ih čini nespretnima u svakodnevnim situacijama. Dok pomažu prijatelju ili pokušavaju sve kontrolirati, mogu prosuti hranu, zalutati s koracima ili zaboraviti gdje su stavili ključeve. “Rak je toliko zaokupljen brigom za druge da vlastite pokrete često zanemaruje”, objašnjava Marquardt, “Njihova nespretnost dolazi iz srca, a ne iz nemara”. 
Foto: shutterstock
Strijelac: Strijelci vole slobodu i avanturu, ali njihova nespretnost često dolazi iz pretjeranog samopouzdanja. Trčeći od jedne aktivnosti do druge, zaboravljaju da su stvari oko njih stvarne i opipljive. Rezultat? Prosipani napici, saplitanje o stepenice i manji sudari sa stvarima oko sebe. “Strijelci su energični i optimistični, ali njihova brzina često nadmašuje koordinaciju”, kaže Loftis.
Foto: shutterstock
Svi smo mi ponekad nespretni, ali ako ste rođeni pod jednim od ovih znakova, vjerojatno je to vaša urođena osobina. Dobra vijest? Nespretnost može biti šarmantna! Malo smijeha i zabave u svakodnevnom životu nikada nije na odmet – a ovi horoskopski znakovi znaju to najbolje.
Foto: shutterstock
