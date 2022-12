Stalno osjećate glad? Ovo bi mogli biti glavni razlozi za to...

Sasvim je normalno osjećati glad, a ako ga osjećate u redovitim intervalima tijekom dana onda je to znak da imate ispravan metabolizam. No, ako vas osjećaj gladi prati stalno, čak i nakon obroka, to pokazuje da nešto nije u redu s vašim prehrambenim unosom ili psihosocijalnim blagostanjem. Nutricionistica Julia Denner otkrila je moguće razloge pretjerane gladi, a neki od njih mogli bi vas iznenaditi, piše Runtastic.

Možda ste samo žedni

Hipotalamus, dio mozga i najvažniji centar živčanog sustava, regulira i glad i žeđ. Stoga, mnogi ljudi pogrešno misle da žeđ možemo zamijeniti s glađu jer hipotalamus kontrolira oboje. Kako tvrdi Denner, ovo vjerovanje nije točno i nijedno istraživanje do sada nije uspjelo potvrditi ovu tvrdnju. Upravo suprotno, žeđ može rezultirati time da ljudi manje žele određenu hranu, no može utjecati na kognitivne i fizičke sposobnosti te vas tako navesti da žudite za jelom kao zamjenom za odmor.

Društvene mreže vas dovode u napast

Čak i ako niste fizički gladni, vaše će tijelo poslati signal mozgu da želite jesti ako vidite slike hrane na društvenim mrežama. Istraživanja su pokazala da sam pogled na hranu može uzrokovati glad, iako uopće niste gladni. Ono što je još veći problem je činjenica da ovakvu 'vizualnu glad' potiče upravo visokokalorična hrana.

Preskačete obroke

Još jedan razlog vaše neutažive gladi moglo bi biti preskakanje obroka. Istraživanja su pokazala da upravo preskakanje obroka povećava osjećaj gladi i navodi vas da jedete više nego uobičajeno. Nutricionistica tvrdi da kada tijelu ne damo hranu, ono će potaknuti gomilanje hormona gladi i time povećati vaš apetit.

Ne spavate dovoljno

San je iznimno važan za naše zdravlje, a između ostaloga utječe i na želju za hranom. Premalo sna može dovesti do smanjene razine hormona leptina koji je odgovoran za suzbijanje gladi, a u isto vrijeme, dovesti do povećanja drugog hormona, grelina, koji stimulira vaš apetit. Mnoga istraživanja pokazala su da je upravo nedostatak sna često povezan s debljanjem.

Ne jedete dovoljno proteina

Dok većina ljudi jede proteine za ručak i večeru, tek manji broj iste dodaje u svoje međuobroke ili doručak. Kako kaže Denner, to je potpuno pogrešno i može uzrokovati osjećaj gladi. Naime, provedena istraživanja pokazala su da konzumacija proteina dovodi do povećane sitosti i smanjenja kalorija.

Niste fokusirani na jelo

Osjećaju gladi može pridonijeti i činjenica da tokom jela niste fokusirani na samu hranu, već zaokupljeni drugim stvarima iz okoline. Nutricionistica savjetuje da ne smijete jesti prebrzo niti biti rastreseni tijekom jela. Našem organizmu u prosjeku treba dvadesetak minuta da prepozna glukozu u hrani i počne osjećati sitost.

Ne jedete dovoljno vlakana

Kao što manjak proteina utječe na sitost, slična je situacija i s vlaknima. Naime, nedostatak vlakana u prehrani također može uzrokovati osjećaj pretjerane gladi. Ona utječu na otpuštanje hormona koji smiruju apetit i potrebno je duže vrijeme da se razgrade.

Pijete određene lijekove

Nutricionistica Denner ističe da neki lijekovi mogu potaknuti apetit i osjećaj gladi. Najčešće je riječ o antipsihoticima, antidepresivima, stabilizatorima raspoloženja, kortikosteroidima i lijekovima protiv napada. Ako kojim slučajem sumnjate da bi lijekovi koje uzimate mogli biti krivac vašem osjećaju gladi, razgovarajte s ljekarom o drugim mogućnostima liječenja. ako je to moguće.

