Stablo, ptica ili lice? Prvo što ugledate na ovoj fotografiji reći će puno o vama kao osobi!

Potražite pojam koji ste prvi ugledali i saznajte što to govori o vama.



Stablo

Volite učiti. Vjerojatno volite i nadnaravne fenomene i misterije. S lakoćom razumijete psihologiju i različite psihološke teorije, a ljudi koji su vam bliski smatraju vas mudrima. Uvijek ste u potrazi za odgovorima i istinom. Ne marite za to kako vas drugi vide.



Ptice/priroda

Vi ste slobodnog duha i odbijate pridržavati se društvena pravila te uvijek radite ono što želite, bez obzira na sve. Ne pokušavate stvoriti ni pronaći sebe, već jednostavno želite doživljavati svijet takav kakav jest. Katkad se teško uklapate u društvo, ali to vas ne zabrinjava previše. Volite putovati i istraživati, ne zadržavate se ni na jednom mjestu predugo. Život nije nešto što shvaćate preozbiljno i iskustvo cijenite više nego znanje.

Lice

Ako ste prvo ugledali obris lica, težite stvaranju savršene slike o sebi. Takva slika može biti vanjska ili unutarnja, ali trebali biste biti svjesni da težnja ka takvoj slici može biti kontraproduktivna jer je ona na neki način umjetno stvorena iluzija.