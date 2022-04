Šokirala se: Prije prvog spoja, muškarac joj je poslao da ispuni - prijavnicu!

Upoznavanje ljudi preko aplikacija za spojeve može biti teško, a posebno je teško dobro procijeniti osobu samo na temelju napisanih poruka. Ipak, postoje neka nepisana pravila s čim ne treba započinjati komunikaciju, a jedan ih je muškarac vjerojatno sve prekršio kad je potencijalnoj partnerici prije ikakvog pozdrava poslao poveznicu na obrazac nazvan "prijava za spoj", prenosi Mirror.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju:

Elizabeth Rowlands podijelila je tako video na TikToku u kojem je pokazala njegovu prvu poruku na Tinderu, 'link' na anketu Google Formsa, bez ikakvih drugih informacija...

Zatim je pokazala i kako izgleda obrazac nazvan "Prijava za izlazak s Fosterom", s pitanjima poput ‘jesi li slobodna?’ i ‘koliko si visoka?'.

Pitanja su kasnije u upitniku ipak postala nešto konkretnija pa je potencijalna partnerica zamoljena da imenuje svoj 'omiljeni film iz trilogije Gospodar prstenova', 'omiljenu pjesmu Justina Bieberai, te da definira što je to blockchain.

Posljednje je pitanje od sudionice tražilo da navede što misli o popunjavanju ankete, s odgovorima u rasponu od "bilo je zabavno", do "gubljenje vremena, čak mi se ni ne sviđaš"...

Kao odgovor na to, Elizabeth mu je u šali napisala: "Vi ste ti koji biste trebali ispunjavati prijavu za razgovor sa mnom", no Fosteru se to očito nije dopalo pa je, kako ona piše u komentarima, odgovorio samo emotikonima i prekinu razgovor.

Njezin je video brzo postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi su korisnici rekli kako ne mogu vjerovati da djevojku nije barem pozdravio prije slanja prijavnice.

"Što se dogodilo s 'bok, kako si'?", komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bez uvoda, bez pozdrava, samo prijavnica... a obrazac je predugačak! Neki mogu biti slatki, ali ne i ovo."

Ipak, netko je mislio da je anketa genijalna i rekao je da će je rado ispuniti ako će tako saznati da se s nekim dobro slaže prije prvog spoja. "Barem se malo potrudio. Kreativni zaokret”, glasio je jedan komentar.

Kakva vještina! Julie (39) pokazala je kako je snimila svoj naopaki ples na šipci: