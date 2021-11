'Slomljena sam jer je moj suprug imao aferu s mlađom i ljepšom djevojkom. Mislim da želi vezu s njom'

- Imam 30 godina i dvoje djece. Suprug i ja smo u braku šest godina, a prije toga smo bili zajedno nekoliko godina. Trenutno se osjećam očajno jer sam otkrila da je imao aferu sa ženom koja ima 20 godina - napisala je jedna žena za Mirror.

Osjeća se poniženo i kao da joj je samopoštovanje slomljeno. Njezin suprug sada se odselio i živi s roditeljima, a s djecom se viđa vikendom. Njegova majka ih uzima i ostavlja, tako da ga ne mora vidjeti, što joj odgovara jer ne može podnijeti da mu trenutno bude blizu.

- Mislim da on želi vezu s ovom djevojkom i da budem iskrena, mislim da mu ionako ne bih mogla oprostiti. Ne mogu vjerovati da nam je to učinio. Djeca su totalno zbunjena i uzrujana, a čini se da njemu nije ni toliko žao. O čemu se tu radi? - pitala je stručnjakinju.

- Zvuči kao da je toliko zaokupljen ovom aferom da su sav razum i osjetljivost nestali. Mislim da se vjerojatno osjeća krivim, ali ne zna to pokazati. Nemojte se uspoređivati ​​s drugom ženom, to nije dobro za vaše mentalno zdravlje i nema nikakve koristi. Usredotočite se na svoju djecu i učinite njihov život što bolji u ovoj situaciji. I vjerujte da ćete to prebroditi uz podršku svojih prijatelja i voljenih - odgovorila joj je Coleen Nolan.

