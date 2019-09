Slavko Švagelj osvaja kulinarsku scenu, a otkrio je važne razlike rada u Hrvatskoj i inozemstvu

Slavko Švagelj (29) je završio školu za kuhara, a prije pet godina se preselio u Dubrovnik gdje i kreće njegova kulinarska priča. Napredovao je do voditelja restorana, a onda mu je pokojni Andrej Barbieri ponudio posao u Dohi. Ispričao je detalje o svojoj karijeri, kao i kako je to kuhati za Britance.

Foto: Slavko Švagelj

"Odluka za odlazak raditi van? Hm...recimo to ovako, meni je oduvijek bila želja otići raditi van, ali kako bih stekao iskustvo i podebljao svoj CV. Znači, ako želiš nešto u životu onda se moraš žrtvovati, to ponekad znači napustiti dobar posao, obitelj, prijatelje, navike... Klik ili glavni okidač bio je što u Hrvatskoj kuhari rade konstantno – 10 do 12 sati, slabo su plaćeni (ili im plaća kasni), prijavljeni su na minimalac i većina ih radi bez slobodnog dana. Htio sam vidjeti kako je to vani! Je li drugačije? Kakva su prava radnika i kakvo je ugostiteljstvo i ponuda u drugim zemljama. Dovoljan je samo kofer, prvo spakirati glavu i pamet, biti odlučan i napraviti nešto", kaže Slavko za posao.hr.

Rad u Kataru otvorio mu je mnoga vrata, a tako je bio u prilici upoznati i kuhati za kraljevsku obitelj, za blogere i turiste. Iduća destinacija bila mu je Velika Britanija, gdje i trenutno boravi.

"U Velikoj Britaniji je drugačije, ljudi su normalniji, pristupačniji i otvoreniji. Osim što su Englezi podosta lijen narod, često kasne na posao, ili su svako malo bolesni. Mi Europljani, tj. Balkanci za njih smo premija. Tu sam shvatio koliko smo mi precizan i divan narod. Ipak, hrana u Velikoj Britaniji je izvrsna, namirnice su stvarno vrhunske (pogotovo mesa)."

Foto: Slavko Švagelj

Dodao je i kako se želi vratiti u Hrvatsku, a kaže kako Britanci znaju dosta o našoj zemlji.

"Stvar povratka je samo stvar ponude. Znam da posla u Hrvatskoj ima, a ono što ja želim su stalan posao, normalna primanja, normalno radno vrijeme i slobodni dani. Mislim da ne tražim puno, zaključio je Slavko."

U kuhinji je uvijek vruća atmosfera, a nisu mu strane ni ozljede, a uz kuhanje, bavi se i modelingom, fotografijom i ima svoj blog.

"Želim pisati o kuharima, restoranima, hrani, turizmu, Hrvatskoj. Želim dati stvarnu i pravu sliku svega. Dosta često se dogodi da ljudi miješaju moje ime, ili ne znaju čime se bavim. Jesam li kuhar, model, fotograf, maser, bloger, dizajner interijera, ili nešto peto.

Zbog svojih hobija i sitnih poslova, ljudima sam neuhvatljiv i ne mogu me povezati gdje sam ja to točno i čime se točno bavim. "

Iako njegove objave dobivaju mnogo likeova, kaže kako pažljivo bira suradnje i sponzorstva.

"Svaka objava moj je odabir s kime želim raditi, i više sam tu da pomognem. Kod sponzorstva isključivo napomenem da to radim iz gušta i da ne prihvaćam novac. Više uživam na taj način, slobodne sam ruke, a usluge i proizvode koje mi ponude na kraju odlično prolaze, bez prevelikih očekivanja. "

Foto: Slavko Švagelj

S obzirom na svoj uspjeh, često se susreće i s negativnim komentarima ljudi na koje kaže da uvijek reagira što bolje može. Ili osmijehom ili pozitivom i radom.

Slavko je savjete dao mladim kuharima koji tek počinju s radom da samo uče i uče, slušaju starije i upijaju znanje i skupljaju recepte.

Također je i poručio da prate svoje snove i budu kreativni.

"Borite se, u Hrvatskoj ima posla, ako je problem financijska situacija, svakako pođite i vidite svijet. Samo ne zaboravite od kuda ste došli, prezentirajte zemlju, baš kao i ja, izgradite se i vratite - jači i bolji!", rekao je za posao.hr.

