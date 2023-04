'Serijska ljubavnica' ženama savjetuje kako da zadrže muževe: 'Ako mu ispunite fantazije, neće otići'

Amy Kupps (33) iz Sjeverne Karoline izlazi samo s oženjenim muškarcima pa je ženama podijelila i nekoliko savjeta o tome kako da svoje muževe spriječe da ih požele s nekom zamijeniti. Svaki će muškarac, kaže, ostati vjeran ako mu ispunite njegove seksualne fantazije, a Kupps savjetuje i igranje uloga, javno iskazivanje intimne naklonosti i otvorenost za plastičnu kirurgiju. Amy je počela izlaziti s oženjenim muškarcima nakon što ju je prevario vlastiti muž.

Bivša je učiteljica ispričala kako je s muškarcima u braku počela izlaziti nakon što je nju njezin suprug ostavio, a ženama savjetuje da u spavaću sobu unesu što više uzbuđenja, bilo da to uključuje zajedničko uživanje u pornografiji ili pak povećanje grudi kako bi partneru ispunili neku fantaziju, piše Daily Mail.

- Vaš partner će ostati ostati s vama ako mu ispunite fantazije u krevetu, jamčim vam. Morate zajedno gledati pornografiju, biti otvoreni prema povećanju grudi, promijeniti boju kose i nositi nešto što inače ne nosite. Budite seksi u javnosti, muškarac voli samopouzdanje pa pokažite ponekad čime raspolažete - predlaže, te preporučuje igranje uloga, oblačenje kostima, seks na javnim mjestima...

"Riskirajte i budite uzbudljivi i nemojte se nikada bojati javno pokazati naklonost partneru. Saznajte njegove fantazije i zadržati ćete ga zauvijek. Muškarci gledaju pornografiju s razlogom pa ako ste pomalo poput njegove omiljene porno zvijezde, sigurno neće pobjeći", objašnjava.

Amy također preporučuje dijeljenje telefonskih lozinki i otvorenu komunikaciju kada su u pitanju financije. Kad je riječ o muškarcima koje ona opslužuje, tvrdi da postoji popis uobičajenih pritužbi na svoje partnerice. Često čuje: 'Moja žena se više ne seksa sa mnom', 'Volim svoju djecu, ali su mi uništili intimu', 'Moja žena je dosadna i nema vremena za mene' i 'Moja žena nije seksepilna, avanturistički raspoložena i ne voli riskirati'.

- Muškarci mi se uvijek povjeravaju i 100 posto vremena je nešto od tih razloga. Najgori 'prijestupi' u vezi koji tjeraju partnera na varanje je nedostatak komunikacije, uzbuđenja i zabave u spavaćoj sobi. Partneri koji ne komuniciraju svoje seksualne fantazije često se povuku kada bi trebali biti uzbuđeni - kaže Amy. Uvijek trebate naći vremena jedno za drugo bez obzira koliko je vaš život zauzet i nemojte se bojati razuzdati u spavaćoj sobi ili 'čak pozvati trećeg člana da vam pomogne začiniti stvari', savjetuje ona.

Muž ju je, kaže, prevario s mnogo mlađom ženom. Neko vrijeme se osjećala užasno, ali je onda shvatila da joj ni nije potreban.

- Ako bi me dečko ili muž ponovno prevario, ne bi me bilo briga. Samouvjerena sam, seksi i avanturist. Naporno vježbam i održavam dijetu, vježbam, i naravno tu i tamo odem na estetsku kirurgiju kako bih popravila nedostatke i dobila samopouzdanje. Tako sam samouvjerena nakon svog prvog braka, ništa me ne može srušiti - tvrdi ona.

Samopouzdanje, mogućnost izlaska iz zone udobnosti i komunikacija rezultirat će sretnim, zdravim brakom, poručila je, a i malo pornografije nije naodmet. Prema njoj, ključni je razlog zašto muškarci i onaj najočitiji, a to je seks. A, ako je to slučaj, bezosjećajno ističe kako da je žena tada 'sama kriva' - jer svom partneru nije uspjela pružiti zadovoljstvo u spavaćoj sobi.

