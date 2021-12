'Seksualni život nam je bio sjajan, ali moj partner sada ne može postići orgazam'

- Kada smo započeli vezu, naš seksualni život je bio sjajan. No, odjednom se moj partner muči s postizanjem orgazma. Zajedno smo sedam mjeseci nakon što smo se upoznali na internetu. On ima 61, a ja 54 godine - napisala je jedna žena za The Sun.

Čekali su do petog spoja da bi bili intimni, a ona smatra da se čekanje isplatilo. Prema njoj, on je velikodušan ljubavnik i pomogao joj je dvaput da postigne orgazam prije njega. No zadnjih nekoliko puta kada su imali seks, nije uspio postići orgazam.

- Ne želi otići kod svog liječnika opće prakse u slučaju da je nešto ozbiljnije uzrok. Ali ne mogu se ne zapitati je li to zato što mu je već dosadno. Možda me više ne smatra privlačnom - nastavila je.

- Činjenica da se vaš partner tek počeo boriti s odgođenom ejakulacijom znači da će to vjerojatno biti problem s njim, a ne s vama. Važno je da posjeti svog liječnika, koji će provjeriti da se ništa nije promijenilo. Ali objasnite svom partneru kako se zbog toga osjećate kako bi vas mogao uvjeriti da nije problem u vama - odgovorila joj je Deidre.

