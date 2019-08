Seks u braku više vole žene ili muškarci? Evo odgovora...

Iako su istraživanja pokazala da je seksualni život bolji u braku jer partnera dulje poznajete, u jednoj anketi o bračnom seksu pokazalo se da je čak 80 posto muškaraca zadovoljno seksualnim životom, ali tek 61 posto žena dijeli njihovo mišljenje, piše Huffington Post.

Evo nekih rezultata kad je u pitaju seksualni život cjeloživotnih partnera. Iako nema posebnih iznenađenja, pokazalo se da su muškarci nepovjerljiviji prema suprugama i češće im "njuškaju" po mobitelu, dok žene vjeruju da im supruzi ne "sline" toliko često po online pornografiji...

1. Što najviše može zapaliti supružnike? Žene u braku više uzbuđuje osjećaj ljubavi i partnerova inicijativa, dok je njihovim partnerima seksi odjeća i donje rublje važnije od osjećaja ljubavi.

2. Muškarci se žene najboljom seksualnom partnericom (68 posto), dok su žene u muškarcima tražile neke druge kvalitete, pa ih se manje vezalo uz partnera samo zbog dobrog seksa (45 posto).

3. Broj seksualnih partnera varira, pa je 25 posto muškaraca zaokružilo odgovor da su prije braka bili sa šest do deset žena, a 31 posto žena s dva do pet muškaraca. No, 19 posto osoba oba spola izjasnilo se da su spavali samo s jednim partnerom.

4. Pornografiju ne gleda samo 21 posto muškaraca i 63 posto žena. Čak 42 posto žena misli da njihov suprug ne gleda on-line pornografiju.

5. Ne čitaju si (svi) misli. Tek 55 posto žena vjeruje da su im muževi zadovoljni seksualnim životom, 79 posto muškaraca potvrdilo je da je to točno. S druge strane 79 posto muškaraca misli da su im supruge zadovoljne, no samo 61 posto njih to je i potvrdilo.

6. Beba ne pomaže seksualnom životu, pa tako 52 posto žena i 49 posto muškaraca reklo je da su imali bolji seks prije nego što su dobili djecu.

7. Neostvarene želje muškaraca su redom: da partnerica inicira seks (42 posto), više oralnog seksa (41 posto) te analni seks (30 posto).

8. Neostvarene želje žena su: predigra (35 posto), više ljubavne komunikacije (32 posto), da izvedba dulje traje (28 posto) te oralni seks (22 posto).

9. Muškarci varaju više od žena (28 posto prema 13 posto) i lakše će ući u preljub. No češće će provjeravati telefone svojih supruga (34 posto) tražeći dokaze o aferi, više nego žene (20 posto).

10. Zadovoljstvo svojim seksualnim životom osjeća većina ljudi u braku, no i ovdje ima razlika pa takvu izjavu potvrdit će 61 posto žena i 80 posto muškaraca.