'Seks s ljubavnicom bio je fantastičan, sve dok njezin dečko nije saznao'

- Imao sam nevjerojatan seks sa ženom s kojom sam radio, ali pakao je počeo kad je njezin dečko to saznao. Ja imam 47, a moja bivša kolegica ima 45 godina. Uvijek smo imali vrlo koketan odnos, iako sam bio oženjen, no razveo sam se prije šest godina - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kada se razveo, pozvao ju je na piće i tada je krenula njihova veza. Uvijek bi se nalazili i imali seksualne odnose te je sve bilo u redu dok se njezin dečko nije vratio u Veliku Britaniju. Nastavili su se viđati, ali on je otkrio istinu i poludio.

- Moja ljubavnica rekla mu je da je naša veza gotova, ali nije ju htio slušati. Nakon toga naši su sastanci prestali, ali nastavila mi je slati poruke. U njezinoj posljednjoj poruci objašnjeno je da ostaje s partnerom i pokušava spasiti njihovu vezu. Glava mi govori da je zaboravim, ali srce mi govori da pričekam, u slučaju da se predomisli - nastavio je.

- Možda ćete čekati jako dugo. Mala je šansa da će vas doći potražiti ako ne uspije spasiti vezu. Najbolje je da je zaboravite. Potražite načine da proširite svoj društveni život i steknete nova prijateljstva. Uključite se u aktivnosti koje vas zanimaju i bit će vjerojatnije da ćete upoznati nekoga posebnog s kim se možete povezati - odgovorila mu je Deidre.

