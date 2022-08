'Saznala sam da me suprug prevario prije 33 godine... Kako da mu sada išta vjerujem?'

– U pijanom bijesu, moj muž je otkrio da me prevario prije 33 godine, netom nakon što smo se vjenčali. Ja imam 56, on 62 godine i zajedno smo od moje 23 godine. Ja sam bila medicinska sestra pripravnica, a on bolničar. Posljednjih nekoliko godina bilo je izazovno. Pokušavali smo prodati našu kuću, a naš najstariji sin je prolazio kroz prilično gadan razvod. Zbog stresa zbog svega toga, stalno smo se svađali – napisala je jedna žena za The Sun.

Prošli mjesec posvađali su se oko praznika. Želi otputovati sljedećeg ljeta, ali njezin muž misli da je nepromišljeno tako trošiti novac prije nego što prodaju kuću. Ovo je pokrenulo ogromnu svađu, pri čemu su oboje nabrajali stvari koje im se ne sviđaju kod drugoga. Zatim joj je rekao: "Bože, trebao sam te ostaviti zbog Lise prije mnogo godina." Uz večeru je popio bocu vina, pa je dio nje pretpostavio da priča gluposti, ali je znala da je to istina.

– Ispostavilo se da je godinu dana nakon što smo se vjenčali imao ljubavnu vezu s drugom medicinskom sestrom. Svidjela mu se kad su se upoznali, a nakon što smo se vratili s medenog mjeseca otkrio je da je tek slobodna. Kaže da je tri mjeseca bilo puno flerta prije nego što se išta dogodilo. Ali jedne večeri nakon nekoliko radnih pića njih su dvoje završili zajedno u krevetu. Osjećala sam se kao da gledam stranca, a ne čovjeka s kojim sam provela 35 godina. Ostala sam kod brata jer mi je muka bila od pomisli da ću s njim u krevet. Mislila sam da će to biti samo nekoliko noći, ali od tada se nisam vratila – nastavila je.

– Vaš muž mora shvatiti da je ovo veliki šok za vas. Ne samo da se bavite njegovom nevjerom, već i time što ju je toliko godina tajio. Morate odlučiti možete li s vremenom prijeći preko toga. Činjenica da se čini da ne pokazuje nikakvo kajanje neće pomoći. Mora shvatiti da je isprika dobro mjesto za početak i da ćete trebati redovito uvjeravanje dok se vaše povjerenje ne vrati – odgovorila mu je Deidre.

