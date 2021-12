'Saznala sam da je mamin šef pravi otac mom bratu, trebam li mu reći?'

- Upravo sam saznala da brat i ja imamo različite tate. To je godinama bila tajna u mojoj obitelji. Bili smo na zabavi povodom proslave 60. godine mog tate, održanoj u otmjenom hotelu kada mi je teta otkrila istinu - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Naime, njezina je mama imala aferu sa svojim oženjenim šefom nekoliko godina prije njezinog rođenja. Njezin tata je u to vrijeme puno radio i ovaj šef je bio viđen kao najuspješniji čovjek u gradu, ali nije očekivala da će biti i otac njezinom bratu.

- Tako sam ljuta na svoje roditelje što su mi to krili. Ne znam što da radim s ovom informacijom, ali osjećam da moram s nekim razgovarati o tome. Trebam li razgovarati s roditeljima i reći bratu ili se pretvarati da se ništa od ovoga nije dogodilo? Ne znam ni zna li on istinu. Volim svog brata, ali hoću li mu reći da njegov tata nije moj tata? - nastavila je.

- Žao mi je što ste morali ovako saznati. Uznemirujuće je saznati ove informacije kasnije u životu. Morate razgovarati sa svojim roditeljima. Možda su donijeli odluku da vam ne kažu jer vam nisu htjeli uzrokovati bol ili zbunjenost, a možda nisu htjeli da imate loš dojam o mami - započela je psihoterapeutkinja Deidre.

- Vaš tata je bio otac vašem bratu u svakom pogledu. On je bio taj koji je bio uz njega dok je odrastao. Činjenica da mu nije rođeni otac to ne mijenja. No, tajne u obiteljima su štetne i ako ste saznali istinu, vjerojatno će i vaš brat, ako već ne zna, saznati. Bilo bi mu daleko bolje da istinu sazna od roditelja nego od nekog drugog - zaključila je.

