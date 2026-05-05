Sanjkanje na travi, najveći zipline u Europi, odmor uz ljepote jezera: Doživite jednu od najfotogeničnijih destinacija u susjedstvu

Ako postoji destinacija koja izgleda kao razglednica koju nećete moći prestati gledati, onda je to Bled. Od Zagreba je udaljen 200-njak kilometara (dva sata vožnje) u podnožju je Julijskih Alpa, Karavanki i u blizini Triglava koji su ga vremenom oblikovali na jedinstvenu zelenu oazu koja privlači domaće i strane turiste čitave godine. No- za mnoge je Bled najposebniji u proljeće kad odijeva zeleno ruho, koje se gotovo nestvarno spaja s jezerom koje u proljetnim mjesecima poprima nevjerojatnu smaragdno zelenu boju, reflektirajući okolne šume, planine ali i baštinu ove jedinstvene destinacije.

Bledsko jezero ima površinu od oko 1,45 km² i ubraja se među manja alpska jezera čija se bistra, tirkizno-zelena boja mijenja ovisno o svjetlu i godišnjem dobu. Upravo to jezero glavna je zvijezda destinacije, sa šetnicom dugom otprilike 6 kilometara (laganim hodom vam treba 2 sata) kojom možete lako napraviti krug oko jezera. Stazom možete hodati ili voziti električni bicikl, a ako želite jezero obići kao nekad potražite Bledske fijakere kojim se može voziti i do 6 putnika. Želite li doživjet Bled uživajući na jezeru, rutu oko jezera možete proći veslajući u tradicionalnom drvenom čamcu pletni ili prepuštajući se vještim veslačima koji će vas većom pletnom prevesti s jedne na drugu stranu jezera ili odvesti na otočić

Priroda na dohvat ruke

Put oko jezera prirodno vas vodi prema kupalištu na jezeru koje će uskoro otvoriti svoja vrata i ostati jedno od omiljenih mjesta svih onih koji će Bled odabrati kao mjesto uživanja u toplijem dijelu godine. Nešto dalje tu je i Kamp Bled koji ove godine slavi 70-ti rođendan. Jedini kamp na Bledu u toplijem dijelu godine privlači brojne ljubitelje boravka u prirodi nudeći svojim gostima luksuz kojem se teško odolijeva. Kamp nudi raznolike mogućnosti smještaja – od klasičnih parcela za kampere do modernih glamping kućica u kojima će vam svako jutro s lokalnih farmi stići košare svježih namirnica za doručak.

Slatka zvijezda gastronomije Bleda

Na Bledu se oduvijek jede lokalno i ukusno, a to nepisano pravilo postoji i danas. Zamirisat će vam kobasice, variva, hrana koja podsjeća na austrijske specijalitete poput pohanih šnicli, rebrica, velikih izdašnih salata... Hrana je ukusna, porcije velike pa se često hrana dijeli kako bi ostalo dovoljno mjesta za slatku zvijezdu- Originalnu Bledsku kremšnitu. Najpoznatije mjesto za uživanje u ovoj slastici je Kavarna Park, gdje se kremšnita poslužuje već 70 godina, a svaki dan u hotelskoj slastičarnici proizvodi po originalnoj recepturi. Originalna Bledska kremšnita sastoji se od lisnatog tijesta na donjoj i gornjoj strani, između kojih se nalazi bogata krema i sloj tučenog vrhnja. Karakteristična je po svojoj savršeno pravilnoj, četvrtastoj formi koju lagano zaljuljajte prije nego li krenete s uživanjem. Standardna Bledska kremšnita je dimenzije 7 x 7x7 cm a servira se rashlađena kako bi zadržala stabilnu strukturu i kremastu teksturu.

Jeste li ikad probali ljetno sanjkanje?

Bled nije samo destinacija za opuštanje – on je i savršeno mjesto za ljubitelje aktivnog odmora. Proljeće donosi idealne uvjete za outdoor aktivnosti, a jedna od najpopularnijih je adrenalinska vožnja na sanjkalištu Straža Bled. Nekadašnje skijalište danas je pretvoreno u uzbudljivo ljetno sanjkalište koje pruža nezaboravan doživljaj. Do vrha možete doći pješice (uspon po Fitness Promenadi traje oko 40 minuta), ali i žičarom – opcijom koju mnogi biraju kako bi sačuvali energiju za spuštanje. Staza je duga oko jedan kilometar, s vijugavim tračnicama po kojima, ovisno o vašoj želji, juri bob kojeg po potrebi možete i usporiti kako biste uhvatili i pogled na jezero.

Za hrabre i manje hrabre- najduži zip line u Europi

Za one željne još više uzbuđenja, samo nekoliko kilometara dalje nalazi se Zipline Dolinka – najduža zip line staza u Europi, duga oko 4 kilometra i podijeljena u sedam etapa. Ono što ovu avanturu čini posebnom nisu samo brzina i visina, već i netaknuta priroda koja vas okružuje te pogledom preko Save Dolinke preko koje prolazi zipline ruta.Zipline uključuje više uzastopnih linija različite duljine i visine, a ukupno iskustvo traje oko dva sata, uključujući uvodni trening i sigurnosnu opremu. Aktivnost je pogodna i za početnike jer se sve odvija uz profesionalne vodiče koji pomažu čak i onima koji se najviše boje prebroditi svoj strah.

Vintgar: prirodni spektakl koji oduzima dah

Ako tražite spoj prirodne ljepote i lagane avanture, nezaobilazna destinacija je Vintgar Gorge, smješten na ulazu u Triglav National Park. Mnogi ga opisuju kao jedan od najimpresivnijih prirodnih lokaliteta od centra Bleda udaljenog nekoliko minuta vožnje automobilom. Osnovna Vintgar staza je duga oko 1,6 kilometara i oblikovana djelovanjem rijeke Radovne koja je tijekom tisućljeća usjekla dubok kanjon kroz stijene. Kretanje je po drvenim mostićima i jednosmjernim stazama iznad i uz samu rijeku, prolazeći kroz uske dijelove klisure, brzace i male slapove.

Na kraju staze nalazi se slap Šum, jedan od najljepših u Sloveniji nakon kojeg se ruta nastavlja kružnom šetnicom dugom ukupno oko 6 kilometara koja vodi kroz mirne šumske predjele i livade. Taj nastavak staze pruža potpuno drugačiji doživljaj od dramatičnih stijena i brzaca do tišine i zelenila šume. Kružna ruta omogućuje povratak na početnu točku vašeg puta, čineći izlet raznolikim i dinamičnim iskustvom u prirodi Bled. Za istraživanje Vintgarda treba vam tri sata, a ako želite uživati u ljepotama ove zelene oaze s ogledom na Bled slobodno planirajte i višesatno istraživanje. Unutar ovog parka možete sjesti na klupe, uživati na vidikovcu, igrati se u šumi s mališanima (koji dobiju na ulazu Vingard putovnicu) ali i prepustiti se gastronomskom užitku lokalnih specijaliteta u restoranu na polovici rute.

Gdje odsjesti: spoj luksuza i opuštanja

Za savršen boravak na Bledu, izbor smještaja igra ključnu ulogu, a hoteli uz samo jezero, poput Hotela Park i Rikli Balance Hotela odličan su izbor. Oba hotela karakterizira filozofiji koja spaja balans između aktivnog odmora i opuštanja, što je upravo ono što Bled čini idealnom destinacijom. Dan tako započnite bogatim doručkom s lokalnim proizvodima, a nakon dana ispunjenog avanturama, opustite se u termalnim bazenima ili wellnessom. Sauna i topla termalna voda savršen su način za regeneraciju tijela i uma-kvalitetan odmor nakon kojeg ćete biti spremni za nove avanture idućeg dana. Jer proljeće na Bledu donosi savršenu ravnotežu- manje gužve nego ljeti, ugodne temperature i prirodu u punom cvatu kojoj je teško odoljeti. To je vrijeme kada destinacija pokazuje svoje najljepše lice, opravdavajući svoju reputaciju jedne od najljepših destinacija za vikend bijeg u Europi.