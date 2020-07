Sandra je dala ključeve Jamesu Bondu, Marija na leđima nosila 47 litara mlijeka, a Patricia pleše gostima potresujku

Las Vegas nekadašnje Monarhije blista i danas. Što car i njegova ekipa nisu smjeli raditi u Beču na dvoru, radili su u Opatiji. Vlakom su im stizali kolači iz Beča... no je povijest koju znamo. Neki će znati i da su se autohtoni Opatijci toga doba kupali goli pa im je Franjo Josip zabranio kupanje bez odjeće. Tko ide pred carom gol, uhvati ga žandar. Žandari su po plažama hvatali nesavjesne kupače, golaće. No u inat se hodalo bez gaća... Kako ćeš ti s Opatijcima? To su minijature iz povijesti, a Opatija skrivenih priča ima koliko god vam srce želi. Tinte za proliti koliko god je ima. Čak je i The New York Times pisao izvještaj iz Opatije 1894. o susretu Franje i pruskog kralja Wilhelma. Opatija je, bez sumnje, prva dama turizma. Dan smo ovdje proveli upravo s – opatijskim damama.

U hotelu i NASA-ina traka

– I Jamesu Bondu dala sam ključeve sobe... – kaže veselo Sandra Martinčić (55) na terasi opatijske Thalassotherapije. Ona se o turistima brine više od pola stoljeća.

– S gostima sam otkad znam za sebe, moj nono Toni Pende bio je direktor Continentala na Rabu, kasnije i prvi iznajmljivač na otoku koji je uveo tuš u sobe. S Nijemcima sam se kao mala igrala, kupali smo se skupa “barke faren”, “zimmer frei”... Kasnije sam prodavala karte, mijenjala šilinge i lire pa bila šefica recepcije u Excelsioru, a danas sam 15 godina u Thalassotherapiji.

A James Bond?

– Pierce Brosnan bio je moj gost, spavao je u hotelu u kojem sam radila. A bio je ovdje i Omar Shariff. Snimali su tu mnogi, pa izumitelji kinematografa braća Lumièr, Auguste i Louis, neke su filmske scene snimili u Opatiji.

I tko je privlačniji? Bond ili doktor Živago?

– Ha ha. Brosnan je vrlo zgodan muškarac, no treba priznati, Omar Shariff imao je veću karizmu...

Provodi nas opatijskom Thalassotherapijom, najpoznatijom u zemlji po fizikalnoj i kardiološkoj rehabilitaciji, te pokazuje traku. Bestežinsku traku.

– Takvu koristi NASA. Na identičnoj se astronauti pripremaju za bestežinska stanja, a mi je koristimo za rehabilitaciju.

Thalassotherapia s Thalasso Wellness centrom godinama je među najboljim SPA centrima u zemlji, uz Terme Tuhelj i krapinske Aque Vivae, a gosti su redom poznate osobe.

– Vincenzo Nibali, biciklist koji je osvojio i Tour de France i Giro d’Italia (nadimak morski pas, nap. a.) dolazio je k nama na preglede – dodaje gospođa Martinčić.

Selimo se dalje. K drugoj dami. I to na 437 metara iznad mora. I ovdje visoko, iznad Veprinca, i dalje je Opatija. Mladi bračni par Patricia i Andrijano Rumac žive u kući staroj 200 godina. Jedinoj kući u selu Maćukima. Goste dočekuju odjeveni u narodne nošnje, i to plešući! Sinovi Benjamin i Antonio sviraju. Harmoniku i bubanj.

– Potresujka se zove ovaj naš ples, sličan je slovenskoj polki, ali ipak drukčiji – kaže Patricia Rumac i dodaje:

– Suprug Andrijano jedini je mlađi od 70 godina koji na Kvarneru plete košare, a inače se time bave samo trojica. Naučio ga je nono Zvanić. A njegova majka Marija, baka mojih sinova, zadnja je živuća mljekarica u kraju. Nosila je svako jutro mlijeko dolje u Opatiju bogatim Austrijancima. Na leđa bi naprtila 43 litre mlijeka i prema moru – govori s ponosom o svekrvi. Rumci su poznati i po vinu, kuća im je puna zlatnih diploma za malvaziju, a gostima koji im dolaze pokazuju kako su nekada težaci živjeli. Gosta nude vlastitim džemom, marmeladom, likerima... “Feel and taste”, osjeti i okusi kako se živjelo na selu. Nude i domaćom štrudlom i kuglofom. Sve što je na stolu, iz vrta je.

Tko još sluša cara?

Vraćamo se na plažu, među turiste, kojih itekako ima u Opatiji. Uvijek je tako, uostalom Opatija je prva otvorila hotele nakon “lockdowna”, tu su prije koji mjesec ostvarena prva noćenja u Hrvatskoj. Srećom, to je vrijeme prošlo. Kako je danas? Idemo opet k jednoj dami, Željki Stašić (35) iz TZ-a grada Opatije.

– U Opatiji su trenutačno otvorena 22 hotela, a rade i brojni kapaciteti u privatnom smještaju. U našem se gradu odmara otprilike polovica gostiju u odnosu na lani, trenutačno njih nešto više od četiri tisuće. Nadamo se i dobroj posezoni, pogotovo zahvaljujući kongresnom turizmu, a uz Zagreb, mi imamo najposjećeniji advent u Hrvatskoj, i to najljepši advent uz more – kaže gospođa Stašić.

Golišavih kupača danas nema, ali na Slatini je živo. Kupa se, a tu je revija modernih kupaćih kostima. Sa stilom, kako drukčije u Opatiju na plažu? Kad smo već kod kupaćih, vrijedi spomenuti i dvostruke kriterije. Isidori Duncan, Jesenjinovoj supruzi, nitko nije prigovorio što u prekratkom kupaćem za ono doba ide na plažu. Nisu se dami smjele vidjeti noge, kupaći je morao biti do poda, no Isidori, koja je u minici krenula na kupanje, nitko se nije usudio reći: “Pozvat ćemo žandare”. Pa i zašto bi? Tko još sluša cara...

Plus i minus KONSTANTA U Opatiji je svake godine nešto novo. Od RetrOpatije, festivala, koncerata, noviteta. No tu ne staje. Povijest joj je dala mnogo, a domaćini se trude svako ljeto gostima ponuditi nešto novo. Otvaraju se novi moderni hoteli, restorani dobivaju Michelinove preporuke, tu se zaista radi. Ne žive Opatijci od stare slave. KAKO PLATITI PARKING? Slobodnih mjesta s obzirom na epidemiju i prepolovljen broj gostiju ima. No izrazito je komplicirano platiti parking. Treba nekoliko puta ukucavati u aparat registraciju vozila pa ponovno ubacivati novac. I tek onda – bingo! Karta. I tad, naravno, pronaći dezinficijens.

