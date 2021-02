'Sa suprugom se seksam samo ako sam pijana, ali i dalje ga volim. Kako da promijenim to?'

- S mužem ću se seksati samo kad sam pijana. Seksi je i volim ga, pa zašto se ne bih mogao opustiti? - započela je jedna žena svoje pismo za psihoterapeutkinju Deidre.

- Ja imam 34, a on 36 godina. U braku smo osam godina i on mi je najbolji prijatelj - napisala je za The Sun.

Nekad je bila pomalo divlja i sve veze koje je imala prije njega bile su isključivo za seks. Iako joj on nikad nije ništa prigovarao zbog toga, ona se boji da on misli da ga ne voli. Iz nekog razloga, taj strah sprječava je u seksu s njim dok je trijezna.

- Alkohol smanjuje inhibicije, dajući vam samopouzdanje da očijukate s drugima i upuštate se u seks. Iako alkohol može potaknuti seksualni apetit, opasan je oslonac jer može dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema. Skriveni ste iza sigurnosti alkohola pa može biti zastrašujuće biti trijezan. Predložite suprugu da si pružite senzualnu masažu kao zdrav način stimuliranja osjetila - odgovorila joj je Deidre.

