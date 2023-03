Sa 16 je bila samohrana majka bez ičega: 'Danas sam vlasnica milijunskog biznisa!'

41-godišnja Brenda Gabriel, koja živi u Londonu, kao tinejdžerica je bila samohrana majka koja je odrasla na općinskom imanju u obitelji nezaposlenih roditelja. Nije uspjela završiti školovanje i završila je radeći u prodavaonici cipela za samo 2,9 eura po satu, prije nego što joj je iskustvo na rubu smrti 2013. godine zauvijek promijenilo život, prenosi The Sun.

Brenda je sada ponosna vlasnica PR agencije i konzultantske tvrtke za rast poslovanja te je zaradila više od 230 000 eura i surađivala s mnogim slavnim osobama. Prisjećajući se svog djetinjstva, Brenda je rekla da je odrasla u Huddersfieldu, na velikom općinskom imanju. Nije imala novaca, a njeni su roditelji svim silama pokušavali pronaći posao. „Unatoč tome što je moj tata bio kvalificirani električar koji je radio za BBC dok je živio u Londonu, nije mogao dobiti posao u Huddersfieldu. Moja se mama također borila da osigura posao, ali bezuspješno“, dodaje. Cijelo je djetinjstvo nosila rabljenu odjeću i dobivala besplatne školske obroke, a u kući im je često nedostajalo hrane.

Brenda se prisjeća kako je njezina mama, kada je napunila 10 godina, preselila nju i sestru na općinsko imanje u Londonu za koje kaže da je bilo jedno od najgorih imanja u okolici. Ubrzo je s 15 godina ostala trudna: „Otišla sam liječnicima jer mi je izostala mjesečnica i pomislila sam da bih trebala to otići provjeriti. Napravila sam test i pokazao se pozitivan“. Brenda je bila svjesna da joj se u tom trenutku život zauvijek promijenio. Liječnici su joj objasnili koje su joj sve mogućnosti, a ona je ošamućena ovim saznanjem napustila ordinaciju. „Budućnost koju sam planirala, odlazak na sveučilište radi studija biznisa i putovanje svijetom činilo se kao izgubljena prilika, ali znala sam da želim zadržati svoje dijete“, rekla je Brenda.

Unatoč tome što je odlučila da bi bilo ludo odustati od prilike da postane mama samo zato što to nije planirano, Brenda je bila zabrinuta zbog moguće reakcije koja će ju dočekati. Nije htjela biti stereotip – majka tinejdžerica s općinskog imanja. „Bilo je nekoliko mama tinejdžerica na mom imanju koje su osuđivane i znala sam da je to upravo ono od čega su me moji roditelji pokušavali zaštititi svojom strogošću“, objašnjava.

Ali, samo dva tjedna nakon što je 1998. godine rodila svog prvog sina, u dobi od 16 godina, Brenda je položila GCSE ispit s odličnim ocjenama. Zatim je odlučila uzeti slobodnih godinu dana kako bi čuvala sina. Nakon toga krenula je na koledž gdje je studirala biznis, francuski jezik i IT. No, unatoč nadanju da će postati međunarodna poslovna žena, Brenda je 2000. godine prekinula vezu s ocem svog djeteta i u potpunosti srozala svoje obrazovanje. Tijekom tog vremena Brenda je radila nekoliko poslova - uključujući ulogu pomoćnice u dućanu s cipelama gdje je bila plaćena samo 2,9 eura po satu.

Nakon završetka fakulteta, zaposlila se u zaštitarskoj tvrtki, gdje je radila sedam mjeseci. Nakon toga počela je raditi kao državna službenica u Crown Prosecution Service, gdje je ostala sljedećih 11 godina. Međutim, nesreća koja joj se dogodila 2013. godine promijenila je Brendin život i nadahnula je da započne novu karijeru. Naime, ona je jedan dan išla biciklom na kružni trening, kada ju je pregazio kombi. Jedna od njezinih prvih misli bila je da će umrijeti kao državna službenica te je shvatila da mora napustiti posao.

Mjesec dana nakon ovog nemilog događaja, Brenda je saznala da je trudna s drugim djetetom te je u osmom mjesecu trudnoće dobrovoljno dala otkaz. Počela je prodavati ekstenzije za kosu i radila u upravljanju imovinom i društvenim medijima, prije nego što je otkrila PR. Počela je zatim raditi za jednu agenciju prije nego što je 2015. godine odlučila osnovati vlastitu PR agenciju. „Glavni cilj mog pokretanja poslovanja bio je pomoći malim tvrtkama koje su bile sjajne u onome što su radile, da postanu prepoznatljive među više ljudi“, objašnjava Brenda.

No, nije sve bilo tako jednostavno. Brenda je pretrpjela hrpu neuspjeha i bio je to težak put do uspjeha. Njena je kćer rođena samo dvije godine nakon drugog sina, što je značilo da je morala uzeti slobodno vrijeme kako bi bila mama dvoje mališana dok je najstarijem sinu pomagala s fakultetskim obavezama. „Morala sam posuditi novac od dječje ušteđevine kako bih unajmila trenera prodaje 2017. godine jer mi se prihodi nisu povećavali unatoč tome što sam radila sve što mi je rečeno da natjeram klijente da kupe moju ponudu visoke vrijednosti“, rekla je Brenda.

Unatoč preprekama, odlučna mama, koja stalno radi s malim timom freelancera, prešla je s obrta od 27 000 eura u 2017. godini do obrta od preko 165 000 eura u 2018. godini. A, prošle je godine njezin biznis zaradio vrlo impresivnih 230 000 eura. Među njezinim najvećim postignućima je odgovornost za odnose s javnošću za inauguralna predavanja u spomen na Damilola Taylor Trust i 20. godišnjicu kampanje Year of Hope koja je osigurala interes Ria Ferdinanda i Christine Ohuruogu.

Njezin rad kao međunarodne trenerice također je rezultirao s nekoliko velikih TV prilika poput GMB-a, The Wright Stuff-a i vlastitog reality show-a. Uspješna poslovna žena zaključuje: „Sada sam vlasnica tvrtke sa šesteroznamenkastim iznosom. Živim životom kakav sam mislila da nikad neću imati sa 16 godina kada sam se sam uselila u svoj stan i nisam si mogla priuštiti čak ni uređenje ili kupnju namještaja“.

