Roštilj za početnike: Uz ove savjete zadivite ekipu već iz prvog pokušaja!

Znalci roštilja i oni koji to tek planiraju postati već su naveliko u nabavi mesa jer, ma koliko se jednostavno činilo, i meso koje se peče na žaru ili vulkanskom kamenju zahtijeva pripremu. Idealno bi bilo da odleži, dakako u kontroliranim uvjetima, no malo tko to ima kod kuće.

Ovih nekoliko savjeta dobro će doći majstorima amaterima:

Meso koje birate za pečenje na roštilju ne smije biti krto, zato je vratina, k tome lijepo prošarana masnijim dijelovima, idealna. Uz nju za prijatelje pripremite pljeskavice s ribanim sirom, npr. gaudom i sitno kosanim špekom. Svakako ih pripremite dan prije, razdvojite folijom i ostavite u hladnjaku.

Kobasice su uvijek dobar izbor, a za roštilj birajte one malo pikantnije.

Kako na roštiljima uvijek ima i djece dobra ideja je osigurati pileća krilca te ražnjiće od piletine i povrća koje je jednostavno pripremiti.

Ne zaboravite marinadu

Odabir mesa tek je prvi korak, a slijedi ga mariniranje. Predlažemo suhe marinade koje pripremite tako što ćete pomiješati omiljene začine i meso uvaljati u njih. Tako nema viška ulja koje se cijedi i nepotrebno masti meso. Kobasice i pljeskavice ne treba marinirati, no povrće i piletinu za ražnjiće svakako treba jer je to poprilično suho meso. Što god spremali, važno je da barem sat vremena prije pečenja ostavite na sobnoj temperaturi da 'dođe k sebi'.

Iznenadite vegetarijance

Kako se među ljubiteljima mesa vegetarijanci ne bi osjećali zakinutima, na jelovnik za otvaranje sezone roštilja uvrstite i nešto po njihovu ukusu. Želite li se posebno potruditi, složite ražnjiće od povrća s tofuom, ispecite povrće koje ste posolili da pusti vodu i ne štedite na umacima.

Ništa bez umaka

Umaci su posebna priča i mogu podići i najjednostavniji roštilj, pa čak i ako ne uspije baš kao ste očekivali. Vrlo je jednostavno napraviti barbeque umak tako da pomiješajte kečap, senf, sitno sjeckani luk, malo tabasca (za hrabrije malo više), sjeckani peršin i med. Sve dobro izmiješajte. Savjetujemo vam i tzatziki umak koji vrlo brzo možete napraviti, a lagan je i osvježavajući. Naribajte svježi krastavac, nježno ga stisnite da pusti višak vode pa pomiješajte s kiselim vrhnjem, malo soli i sitno sjeckanim češnjakom. Obilno dodajte nasjeckane metvice.

