Restoran Kabobgy donosi duh Bliskog istoka i stvara jedinstveno iskustvo okusa: 'Želimo spajati kulture'

Nedavno je u Šubićevoj ulici, blizu Kvaternikova trga, otvoren restoran Kabobgy koji nudi vrhunske okuse libanonske i sirijske kuhinje. Kada prođete kraj izloga, odmah pomislite da ste negdje na Bliskom istoku, a ne u srcu glavnog grada Hrvatske. Restoran vas svojim ambijentom, mirisima i okusima odvodi na putovanje Bliskim istokom, nudeći autentične specijalitete koji su spoj tradicije i moderne interpretacije. Od sočnih kebaba i hrskavih falafela do aromatičnih hummusa i tabouleha, svaki zalogaj pripremljen je s pažnjom i ljubavlju prema izvornim receptima.

Kabobgy je mjesto koje donosi duh Bliskog istoka u Zagreb, stvarajući jedinstveno iskustvo za sve ljubitelje dobrih okusa. "Kabobgy je više od običnog restorana – on je odraz stoljetne obiteljske tradicije i ljubavi prema hrani. Naziv dolazi od riječi koja označava majstora roštilja, a upravo su naši preci bili majstori u pripremi jela koja su okupljala ljude i stvarala nezaboravne trenutke”, kazao je za Večernji list vlasnik restorana Badi Hadad. "Naša priča započinje prije više od stotinu godina u drevnom gradu Qatni, starom više od 3500 godina, gdje je moj pradjed otvorio restoran i slastičarnu. Njegova strast prema kulinarstvu brzo je osvojila srca zajednice, a njegova jela postala su sinonim za autentične okuse Bliskog istoka. S vremenom su naši roditelji i stričevi emigrirali u Kanadu, gdje su nastavili razvijati obiteljski posao, prilagođavajući se novom okruženju, ali ostajući vjerni tradiciji. Moj brat Fares i ja, kao treća generacija, odlučili smo nastaviti ovu priču u Hrvatskoj, zemlji koja nas je osvojila svojim gostoprimstvom i kulturom. Kabobgy smo zamislili kao mjesto gdje će se spajati okusi, tradicija i zajedništvo", govori Badi Hadad ističući kako Kabobgy nije samo restoran; to je mjesto gdje se susreću povijest i sadašnjost, gdje se okusi pretvaraju u iskustva, a gosti postaju dio njihove priče.

"Godine 2005. bio sam na životnoj prekretnici. Kao stipendist Ine, stigao sam u Hrvatsku kako bih studirao naftno rudarstvo, a riječ je o struci koja me fascinirala i pružala siguran profesionalni put. Nakon završetka magisterija ostao sam u ovoj zemlji koja me osvojila svojom ljepotom, kulturom i toplinom ljudi. No ispod površine mog profesionalnog puta ležala je dublja strast – nasljeđe moje obitelji koja je generacijama gradila priču o kulinarstvu i gostoljubivosti. U Hrvatskoj smo željeli stvoriti mjesto gdje će ljudi moći osjetiti duh naše obitelji kroz okuse Bliskog istoka. Kabobgy predstavlja majstorstvo roštilja, a svaki zalogaj nosi nasljeđe predaka i ljubav prema kulinarskoj umjetnosti. Naša ponuda uključuje specijalitete poput savršeno mariniranih kebaba, sočnih falafela, kremastog humusa i mirisnih priloga, pripremljenih prema receptima koji su prenošeni generacijama. Svako jelo nosi osobnu priču i odraz je vrijednosti koje njegujemo – kvalitete, autentičnosti i topline", govori Badi Hadad dodajući kako su, da bi zaokružili svoju kulinarsku priču, otvorili tvornicu delikatesa pod nazivom QATNA.

"Ime nije slučajno odabrano – to je drevni naziv našeg rodnog mjesta, podsjetnik na korijene i pradjedovu slastičarnu. QATNA proizvodi tradicionalne bliskoistočne slastice koje su spoj povijesti i suvremenog pristupa. Naš asortiman uključuje baklave koje se tope u ustima, aromatičnu halwu, autentične kolačiće i druge delicije pripremljene prema najvišim standardima. Svaki proizvod izrađen je s posebnom pažnjom i strašću prema detaljima. Osim što izvozimo proizvode u Austriju i Mađarsku, naše delikatese dostupne su na hrvatskom tržištu putem web-shopa i u našem restoranu", govori Badi Hadad pričajući o počecima obiteljskog posla.

"Naša priča započela je 2009. godine u Windsoru, u Kanadi, s vizijom da našim gostima pružimo jedinstvene recepte i vrhunske sastojke koji će ih očarati. S ponosom možemo reći da smo od tada zadržali istu vrhunsku kvalitetu i autentični okus koji su nas izdvojili od drugih. Kabobgy nije samo restoran; to je mjesto gdje se susreću strast prema kuhanju i ljubav prema autentičnoj bliskoistočnoj kuhinji. Riječ je o obiteljskom poslu, a dio naše obitelji živi u Hrvatskoj. Upravo zbog toga odlučili smo proširiti poslovanje i otvoriti restoran u Hrvatskoj. Naš je cilj približiti vam okuse Bliskog istoka, koristeći najbolje sastojke i pripremajući svako jelo s ljubavlju i pažnjom. Hrvatska je bila prirodan izbor za proširenje jer smo željeli podijeliti naše gastronomsko nasljeđe sa što više ljudi, uključujući i našu širu obitelj koja ovdje živi. Želimo vam pružiti jedinstveno kulinarsko iskustvo koje će zadovoljiti i najzahtjevnije gurmane. U Kabobgyju vjerujemo da je svako jelo prilika za stvaranje uspomena, stoga se trudimo osigurati da svaki obrok bude poseban. Naša predanost kvaliteti i autentičnosti ne odražava se samo u hrani koju poslužujemo, već i u atmosferi koju stvaramo. Naši su restorani dizajnirani tako da pružaju toplo i ugodno okruženje u kojem se gosti mogu opustiti i uživati u svakom zalogaju", kazao je Badi Hadad napominjući kako se njihova kuhinja temelji na tradicionalnim receptima koji su u njihovoj obitelji već generacijama.

"Svaki recept koji koristimo ima svoju priču, a svaki sastojak odabran je s posebnom pažnjom kako bismo osigurali vrhunski okus. Meso je uvijek svježe i pažljivo birano kako bi se osigurala izvrsna kvaliteta jela. Koristimo specijalne začine i marinade koji naša jela čine jedinstvenima. Naš meni uključuje raznovrsna jela poput kebaba, falafela, hummusa i mnogih drugih specijaliteta koji su postali omiljeni među našim gostima. Svako jelo pripremljeno je s ljubavlju i pažnjom prema detaljima, osiguravajući da svaki zalogaj bude pravi užitak. Posebnu pozornost posvećujemo i vegetarijanskim i veganskim jelima. Naša ponuda uključuje raznovrsne opcije koje će zadovoljiti sve ljubitelje biljne prehrane. Hummus, baba ghanoush, tabbouleh i falafel samo su neki od specijaliteta koje pripremamo, a rezultat su ne samo ukusna nego i zdrava jela, jer koristimo samo najkvalitetnije i najsvježije sastojke. U Kabobgyju vjerujemo da je tajna odlične hrane u brizi o detaljima i ljubavi prema kuhanju. Iako smo već ostvarili puno, naša priča tek počinje. Tražimo nove lokacije kako bismo približili okuse Bliskog istoka još većem broju ljudi u Hrvatskoj. Cilj nam je da Kabobgy i QATNA postanu sinonimi za autentičnost i vrhunsku kvalitetu, ne samo na domaćem već i međunarodnom tržištu. No ono što nas najviše pokreće jest činjenica da donosimo radost kroz ono što radimo. Kabobgy i QATNA nisu samo poslovni pothvati; to su priče o obitelji, ljubavi i strasti prema hrani. Dok gledamo prema budućnosti, ostajemo vjerni svojim korijenima i vjerujemo da su tradicija i inovacija dvije strane iste medalje. Hrana ima moć povezivanja, a mi želimo svojim okusima spojiti ljude, kulture i priče, baš kao što su to činili naši preci prije više od stotinu godina", zaključio je Badi Hadad.