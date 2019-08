'Rekla mi je da me i dalje voli, ali je prekinula sa mnom. Ne znam što da napravim'

Cura ga je ostavila i osjeća se izgubljeno i prazno. Ne zna što da napravi pa je za savjet pitao Deidre s portala The Sun.

On ima 26 godina, a ona 25. Osjetljiva je osoba i prekid ga je jako povrijedio.

"Rekla je da me i dalje voli i želi, ali teško mi je bez nje. Rekao sam joj kako se osjećam i rekla je da to nije normalno."

Nedostaje mu i njezina kćer od četiri godine.

"Nazvala me je i rekla kako joj je zamorac uginuo. To me uzrujalo jer nisam bio tamo s njom"

Deidre mu je odgovorila: "Odbijanje boli, ali sve je još gore s pomiješanim signalima koje vam šalje. Ako vas i dalje voli, zašto je prekinula vezu? Recite joj da ćete odustati nakon tri mjeseca, nakon čega se više nećete čuti."

