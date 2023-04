'Razvodim se od muža jer je priznao da je zapravo oduvijek htio moju najbolju prijateljicu, a ne mene!'

Kraj veze je uvijek težak, a još je teži kada je brak u pitanju, u što se uvjerila jedna žena. Naime, supruga, poznata samo kao Amber, podijelila je srceparajuću priču o tome kako je njezin desetogodišnji brak došao do točke razvoda, a priča se proširila nadaleko. Pišući na Redditovom forumu True Off My Chest, supruga je ispričala kako je upoznala svog muža kad je imala 18 godina i kako su zajedno s njezinom najboljom prijateljicom Sarah njih troje postali nerazdvojni prijatelji.

Sarah je na kraju našla dečka, a Amber i njezin sadašnji suprug počeli su provoditi više vremena zajedno. Rekla je da je oduvijek bila zaljubljena u njega, a na kraju je i on priznao da ima osjećaje. Ubrzo su počeli hodati i vjenčali su se s 22 godine. U međuvremenu se Sarah udala za drugog muškarca i svi su ostali prijatelji, piše Mirror.

Tako je bilo sve do jedne večeri prošle godine, kada su Sarah i njezin partner došli na večeru, a Amberin suprug šokantno je sve priznao pred svima. "Pozvali smo moju najbolju prijateljicu i njezinog muža na večeru i šalile smo se o stvarima koje smo smišljale tada, i moj je muž tada spomenuo kako je oduvijek bio zaljubljen u moju najbolju prijateljicu, a onda je ona našla dečka pa je odlučio ipak biti sa mnom. Kad vam kažem, cijeli svijet mi se jednostavno srušio", napisala je u objavi.

Kako kaže, shvatila je da se njezin 10-godišnji brak zapravo dogodio zato što se on odlučio 'zadovoljiti' s njom i da mu ona zapravo nikada nije bila prva opcija. Nakon toga sve što je radio jednostavno ju je počelo živcirati i jednostavno joj je prestao biti privlačan. Nisu spavali zajedno šest mjeseci jer se osjećala "odvratno". Amber je priznala da se osjeća kao da je potratila svoj život. Razočarana je u njega i sebe jer je vjerovala da je ona ta koju istinski voli.

Amber je kasnije ažurirala svoju objavu i podijelila da je provela šest mjeseci pokušavajući shvatiti što se dogodilo i tražila je od njega da joj odgovori na pitanja, ali je on odbijao govoriti o tome. A onda je iz vedra neba primila poruku od Sarinog muža s pitanjem zna li gdje mu je žena.

"Jeste li pogodili gdje je bila? Ona je bila u mojoj kući s mojim mužem. U svakom slučaju, odlazim i nosim sve stvari sa sobom. Mama će me morati trpjeti neko vrijeme. Razvod se definitivno događa", dodala je. Objava je podijeljena prošle godine, ali se nedavno ponovno pojavila na internetu nakon što je pročitana u podcastu Two Hot Takes i na TikToku. U videu je voditelj ispričao i kako je suprug navodno podijelio vlastitu objavu na Redditu kao odgovor na ženinu, tvrdeći da je "uništio" svoj brak glupim komentarom i seksom za jednu noć. Čovjek piše da je Sarah bila njegova "djevojka iz snova", ali nije bila zainteresirana za njega, pa je na kraju nastavio dalje i zaljubio se u Amber iako priznaje da prije nikada nije "puno mislio o njoj".

Dalje tvrdi da smatra da je njihov život "dosadan" i da je zato puknuo kad su Sarah i njezin suprug došli na večeru jer je bio ljubomoran na njihovu sreću. Kad je saznao da će se Amber razvesti od njega, tvrdi da je Sarah došla k njemu kako bi pokušala pomoći riješiti situaciju i jedna je stvar vodila drugoj. Dodao je: "Sada su naša oba braka uništena. Toliko žalim zbog toga i samo bih volio da mogu sve to vratiti."

Isječak Two Hot Takes postao je viralan, pogledan je više od dva milijuna puta, a tisuće korisnika su odvojili vrijeme za komentiranje i dijeljenje svojih misli Jedna je osoba rekla: "10 godina njezina života je prošlo, kakva tužna priča." Drugi korisnik je odgovorio: "Trebala bi otići, a uz to i pronaći novu prijateljicu." Treća je osoba dodala: "Nije mu žao što je to učinio, žao mu je što su ga uhvatili."

