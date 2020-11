Razgled Gradine Kukme i okrepa kod Bernarde

Varaždinske Toplice poznate su, naravno, po toplicama, no mogli biste se iznenaditi koliko je taj dio Varaždinske županije bogat zanimljivostima koje se uz lagani hod mogu obići za tri do četiri sata. Preporučujemo da u šetnju krenete s parkirališta kod hotela Minerva, razgledate arheološki park s iskopinama iz rimskog doba Aquae Iasae i popnete se do vrha Tonimir na visini od oko 300 metara, s kojeg se vide tri države. Na izletištu Tonimir prije nekoliko godina postavljena je info-ploča na mjestu nekadašnje kurije Antuna i Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Nastavite dalje do Pustičnjaka i Malog vrha, Šošova mlina i Škarnika. Jedna od varijanti za izlet je dolazak automobilom u selo Drenovec i šetnja do arheološkog lokaliteta Gradina kukma, mnogima nepoznatog, na kojem je, uz ostalo, pronađen dio kamene sjekire te fragmenti keramike i cigle. To nalazište istočno od Drenovca još je obavijeno misterijem, a arheolozi ga smještaju u razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka. U selu Gabrinovec može se posjetiti mjesto na kojem je bila tajna partizanska bolnica, podignuta 1943. nedaleko puta Slanje – Kamešnica. Nakon izleta okrijepiti se može i u restoranu Bernarda u Varaždinskim Toplicama, u Zagrebačkoj 7, koji je otvorila poduzetnica Bernarda Cecelja. Zbog postroženih mjera ugostiteljski objekti u Varaždinskoj županiji privremeno su zatvoreni, no ostala je dostava hrane. Krem juhe od gljiva i buče su po 30 kuna, involtino od piceka iz slobodnog uzgoja punjen ukusnim povrtnim nadjevom na salsi od rajčice, s kremom od batata i čičoke je 90 kuna, koliko stoji i file smuđa u hrustavoj rubači na finom rižotu od poriluka. Tjestenine (domaće) i pizze stoje od 35 do 49 kuna, a za desert se nudi i tikva-tart za 21 kunu.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Ovaj je dio Varaždinske županije bogat zanimljivostima koje se mogu obići za tri do četiri sata lagane šetnje.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Zbog postroženih mjera ugostiteljski objekti u Varaždinskoj županiji privremeno su zatvoreni, no hrana se dostavlja. Kod Bernardice Cecelj mogu se naručiti i ukusne kremaste juhe.