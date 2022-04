Nezdravi zalogaji, previše vremena na mobitelu... Psiholog otkriva kako se zauvijek riješiti nekih loših navika

Loša navika može biti nešto što radite po kući, a što izluđuje vašeg partnera. Može biti određeni nezdravi zalogaj koji obožavate jesti, a može biti i korištenje mobitela navečer kada znate da trebate spavati. Što god da je u pitanju, loše navike teško je prekinuti, čak i ako znamo da je u našem najboljem interesu da ih se oslobodimo. Psiholog Darren Stanton je otkrio kako nastaju loše navike te je za Metro podijelio koje korake treba poduzeti kako bi one postale stvar prošlosti.

Ovo je deset najzdravijih namirnica koje biste trebali jesti za doručak

Identificirajte okidače i posljedice

Ponekad je loša navika izravno povezana s određenom situacijom. Možda, primjerice, imate sklonost posezati za bocom vina nakon teškog dana na poslu.

- Identificirajte kada se upuštate u naviku kakva je situacija ili tko je u to vrijeme oko vas, a zatim razmislite o tome kako se osjećate zbog upuštanja u tu naviku - kaže psiholog.

Budite odgovorni

Također, kaže da biste trebali to reći nekome kome vjerujete kao što je vaš partner, član obitelji ili prijatelj. Kada nekome kažete da namjeravate promijeniti određeno ponašanje, to može funkcionirati jer tada postoji odgovornost na vama za postizanje cilja, a ako ljudi znaju što pokušavate, to može biti motivirajuće.

Prekinite obrazac ponašanja

Ako prepoznate da nešto poput jedenja čokolade pokreće sjedenje na određenoj stolici u određeno vrijeme uz gledanje određenog programa, pokušajte prekinuti taj obrazac ponašanja. Darren kaže da to može biti jednostavno i da možete pokušati i samo sjesti na drugo mjesto ili raditi nešto drugo u to vrijeme.

Priznajte da se greške događaju

Ako je vaša loša navika nešto što ste radili godinama, Darren kaže da ćete morati prihvatiti da se to neće promijeniti preko noći. Važno je da ne budete kritični prema sebi ako otkrijete da ste posegnuli za onim čega se nastojite odreći.

Prepoznajte male pobjede

- Mnogi ljudi kada su krenuli u postizanje novog cilja postavili su nerealne prekretnice. Razbijanje vašeg procesa na male dijelove će vam uvelike pomoći da održite razinu motivacije i povećate svoje šanse za uspjeh u cjelini - savjetuje Darren.

Postavite jasno svoju namjeru

Imati najbolje namjere uvijek je početna točka za promjenu vašeg ponašanja. Dareen dodaje da se trebate usredotočiti na dobrobiti nove verzije sebe nakon što popravite staru naviku.

Nedostaje vam energije kroz dan? Pojačajte je s ovim stvarima - umjesto nekoliko šalica kave.