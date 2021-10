'Pronašla sam dokaz da me suprug varao i sada želim osvetu'

- Razmišljam o tome da spavam s nekim drugim kako bih se osvetila suprugu koji me varao. Dio mene želi ga povrijediti na način na koji je on povrijedio mene, ali isto tako ne želim se spustiti na njegovu razinu - napisala je jedna žena za The Sun.

Zajedno su četiri godine i nikada nije mislila da će nevjera biti problem u njihovoj vezi jer njezin suprug zna da ju je bivši dečko prevario nekoliko puta i koliko je boli afera. No, prije tri mjeseca pronašla je račun iz restorana za vrijeme kada je on rekao da radi izvan grada.

- Nakon njuškanja po njegovu telefonu, pronašla sam poruke između njega i njegove kolegice. Neko su vrijeme koketirali i spavali zajedno. Jedna posebno bolna poruka usporedila je njezino tijelo s mojim. Kad sam mužu rekla što znam, molio me za drugu priliku - nastavila je.

Zna da se čini glupo što mu vjeruje, ali nije mogla otići iz još jedne veze i zamišljala je da će s njim provesti ostatak života. Od tada nisu bili intimni, a ona osjeća da će biti ravnopravni tek kada on shvati koliko ju je povrijedio. Počela je razgovarati s drugim muškarcima, ali boji se da ih neće moći vidjeti uživo jer se ne želi spuštati na suprugovu razinu.

- Zapitajte se čemu će služiti osveta? Ne zvučite kao da biste dobili zadovoljstvo ako mu vratite istom mjerom. Bolje mu pokušajte oprostiti i ojačati vezu. Naravno, nema brzog rješenja i oboje biste trebali biti iskreni oko bilo kakvih promjena koje želite unijeti u vezu. No, potpuno je moguće popraviti vaš brak nakon takve izdaje - odgovorila joj je Deidre.

