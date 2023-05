Projekt 'Derm on Wheels': Dermatolozi će besplatno pregledati građane u pet naših gradova

Akademkinja i predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum danas je u razgovoru za Večernji list najavila novi projekt javno-zdravstvene akcije za borbu protiv melanoma #SaveYourSkin koji će se pod nazivom Derm on Wheels ove godine održati u pet hrvatskih gradova; Zagrebu, Pazinu, Gospi ću, Imotskom i Vukovaru. Akciju je 2022. godine pokrenuo brand La Roche Posay u suradnji s Hrvatskim dermatovenerološkim društvom i Hrvatskim društvom za dermatološku onkologiju, a u sklopu nje lani je obavljeno 811 dermatoloških pregleda na kojima je otkriveno 25 melanoma.

Osim Zagreba, u projekt Derm on Wheels uključeni su gradovi koji uopće nemaju; ili pak imaju mali broj dermatologa; pa će liječnici doći do građana koji možda i nikada nisu obavili pregled kože na zloćudni melanom. "Svi su naši otoci osim Lošinja bez dermatologa, kao i cijela Ličko-senjska županija, dio Gorskog kotara, u većem dijelu Slavonije postoji po jedan dermatolog u cijeloj županiji, Gospić na primjer nema niti jednog, kao ni Pazin... To što su liječnici specijalisti locirani uglavnom u većim gradovima veliki je zdravstveni problem i treba planski napraviti sve da ih se u budućnosti zadrži i u manjim sredinama", istaknula je Šitum.

Cijeli razgovor s akademkinjom Mirnom Šitum pogledajte ovdje:

Najavila je i kako je upravo u planu izrada Nacionalnog programa prevencije melanoma, a s njim će dermatolozi prije postati dostupni svima. Osim toga, Nacionalni bi program trebao pomoći i da se napokon u Hrvatskoj usvoji prijedlog da se osobama mlađima od 18 godina zabrani upotreba solarija, što je u mnogim zapadnim zemljama već učinjeno. Naime, kako kaže Šitum, još se od 2007. godine zna da je ultraljubičasto zračenje koje se u njima koristi kancerogeno, a oko deset posto oboljenja žena od karcinoma kože povezano je upravo s korištenjem solarija.

Budući da nije svaka promjena na koži opasna, Šitum ističe i da kod samopregleda posebnu pažnju treba obratiti na asimetrične madeže nepravilnih oblika, madeže kod kojih nije jasno vidljiv rub prema zdravoj koži, one koji primjetno narastu, one koji iskoče poput bradavica, te one koji svrbe, peku ili bole. Kada osoba primijeti neki od takvih madeža, kao i novu smećkastu izraslinu koja prije nije postojala, treba se odmah javiti liječniku. Isto, kaže, vrijedi i za promjene na koži u obliku ranica koje nikada do kraja ne zacijele, a nalaze se na dijelu tijela koje je izloženu suncu.

Iako su najrizičnije osobe za rak kože one u dobnoj skupini od 50 do 70 godina, liječnici će u sklopu ove akcije pregledati sve zainteresirane, posebno one koji nikada nisu bili na ovakvom pregledu kože. "Statistike su poražavajuće i kažu da gotovo svi znaju da je utjecaj UV zračenja poguban za kožu, no svejedno se njih samo 60 posto štiti od sunca, i to samo ljeti u vrijeme godišnjih odmora. Dobro je napomenuti da sunce imamo od ranog proljeća do kasne jeseni, a kancerogene zrake djeluju na nas kroz cijelu godinu", ističe Šitum. To, kaže ona, znači da se ne smijemo izlagati suncu u doba dana kada je ono najjače, da se treba štiti nošenjem šešira, te se redovito mazati kremama sa UV zaštitom i/ili nositi foto zaštitnu odjeću. Isto tako, ističe akademkinja, osobe svjetlije puti koje su sklone opeklinama i madežima, kao i oni koji u obitelji imaju nekog tko je imao rak kože, trebale bi obaviti pregled kože jednom godišnje.

"Iako u sklopu ove akcije svi građani mogu doći i obaviti preglede u svojim gradovima, obavljati će ih po dva dermatologa ujutro i dva poslijepodne pa će prednost imati oni koji se prijave na pregled preko stranice La Roche Posay", rekla je akademkinja, a pregledi u svim našim gradovima počinju u 9:00 h i traju do 20:00 h. Iako su najrizičnije osobe za rak kože one u dobnoj skupini od 50 do 70 godina, Šitum ističe da će liječnici nastojati pregledati sve koji se odazove, posebno ako još nikada nisu bili na pregledu kože.

Raspored dermatoloških pregleda u sklopu projekta D erm on Wheels na kojima građani mogu obaviti besplatne preglede kože:

Zagreb Na Europskom trgu, 22. i 23. svibnja s početkom u 9 sati

Pazin: Na Trgu slobode, 25. svibnja, s početkom u 9 sati

Gospić: Na Trgu Stjepana Radića, 26. svibnja, s početkom u 9 sati

Imotski: Na Šetalištu Stjepana Radića, 2. lipnja, s početkom u 9 sati

Vukovar: Na Trgu Republike Hrvatske, 2. lipnja, s početkom u 9 sati

