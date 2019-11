Proglašeni najbolji hrvatski i regionalni vinari po udruzi G.E.T. Report

Ususret VINOcomu, međunarodnom festvalu vina i kulinarstva koji se tradicionalno održava u zagrebačkom Hotelu Esplanade održana je i osma po redu dodjela Bijelog grozda, nagrade vinarijama iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije koje uspješno razvijaju vinski turizam i pojedincima koji svojim aktivnostima doprinose razvoju i promicanju vinske kulture. Priredbi u dvorani The Club Hotela Esplanade nazočili su predstavnici Grada Zagreba, resornog ministarstva, veleposlanici navedenih zemalja i drugi ugledni gosti. Nagradu Bijeli grozd je 2012. godine utemeljila udruga za kulturu stola G.E.T., koja se bavi promicanjem eno-gastronomije i razvojem eno-gastro turizma i čiji osnivači Silvija Munda i Tomislav Stiplošek više od deset godina medijski prate eno-gastro scenu regije. Danas Bijeli grozd pokriva države regije te se koji mjesec kasnije dodjeljuje Regional Trophy nagrada prema glasovima publike iz cijele regije. - Prodaja na vlastitom pragu postala je prioritet vinara, vinski podrumi postali su sastavni dio turističke ponude i veliki čimbenik turizma uopće. Stoga je misija ovog projekta istaknuti one koji se najviše trude, pohvaliti njihov rad i uspjeh, dati im poticaj za nastavak, a svima ostalima dati poticaj za dodatni trud i razvoj kvalitete sveukupne ponude. To se ne odnosi samo na vinarije, nego na sve one koji svojim djelovanjem na bilo koji način utječu na razvoj i promicanje eno-gastro turizma i kulture stola, objašnjava Tomislav Stiplošek, predsjednik udruge. Nagradu Dobar Start za vinarije koje su nedavno uvele turističku ponudu dobila je vinarija Magistra iz Erduta. Posebno priznanje za izniman doprinos u razvoju vinske kulture: Vinska Klet Kurtalj iz Zagreba. Posebno priznanje za izniman doprinos u promicanju vinskog turizma otišla je Željku Garmazu. Posebno priznanje za životno djelo, za izniman doprinos u razvoju vinarstva i vinske kulture, ove godine je dobio Ivan Enjingi. Najbolja vinarija u Bregovitoj Hrvatskoj je Vinarija Kolarić, Hrastje Plešivičko, u Južnoj Dalmaciji Vinarija Rizman, Slano (vinogorje Komarna), u sjevernoj i Srednjoj Dalmaciji Vinarija Bibich, Plastovo, u Istri i Kvarneru Vinarija Roxanich, Motovun, u Slavoniji i Podunavlju Vinarija Galić, Kutjevo. Najbolja u Hrvatskoj u vinskom turizmu je Vinarija Bibich, Plastovo. Najbolja u Sloveniji u vinskom turizmu je Vinarija Istenič, Bizeljskog, najbolja u Bosni i Hercegovini je Vinarija Vukoje, Trebinje, najbolja u Srbiji je Vinarija Erdevik, Erdevik, najbolja u Crnoj Gori je Vinarija Kopitović, Brčeli, a najbolja u Makedoniji Vinarija Chateau Kamnik, Skoplje.