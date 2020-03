Profesori smislili duhovite načine da olakšaju online nastavu učenicima

Roditelji, profesori i učenici se pokušavaju naviknuti na nove tehnike učenja i podučavanja jer je sve 'preselilo' na internet i kod kuće. Neki profesori otišli su korak dalje i potrudili se da njihova predavanja budu posebno zanimljiva, piše buzzfeednews.com.

Korisnik Twittera objavio je ovu fotografiju i napisao: "Moj profesor ima 74 godine i nije baš vješt u korištenju programa za online učenje, pa je unaprijed snimio sva svoja predavanja. Na stolu ima lutku Pinokia jer se ne osjeća ugodno da predaje u praznoj učionici. Samoizoliram se zbog ovog čovjeka."

Jedna učiteljica je usred predavanja rekla da svi malo stanu i naprave pauzu za ples od 30 sekundi.

Profesor je odlučio svoj 'dolazak' na sat napraviti posebnim...

