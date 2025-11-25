Pripremite svoj vrt za zimu: Ovih sedam poslova trebate obaviti do kraja mjeseca
Kako se zima približava, tako je važno pripremiti vrt da bi biljke i tlo preživjeli hladne mjesece te da bi se olakšao rad u proljeće. Pravilna priprema uključuje čišćenje, zaštitu osjetljivih biljaka i organizaciju alata, što pomaže održati vrt zdravim, urednim i spremnim za novi ciklus rasta kada se temperature ponovno povise. Posljednje lišće sada opada, a mnoge biljke, uključujući sobne, umiruju se za zimske mjesece.
Međutim, prije nego što objesite vrtne rukavice, još uvijek postoji nekoliko poslova koje vrijedi obaviti prije kraja studenog. Od zaštite biljaka i divljih životinja do malčiranja rubova vrta, ispunjavanje ovih poslova s vašeg popisa obaveza održat će vrt zdravim, urednim i punim života tijekom najhladnijih mjeseci, prema riječima Simona Perryja, stručnjaka za vrtlarstvo i uređenje okoliša. Iskusni vrtlar je podijelio koje poslove trebate dovršiti prije početka prosinca, piše Daily Express.
Malčiranje obruba i cvjetnjaka: "Dobar malč djeluje poput zimskog pokrivača za vaše tlo jer održava korijenje toplim, zadržava vlagu i sprječava rast korova tijekom zime. Pospite sloj organske tvari debljine 5-8 centimetara, poput komposta, kore ili lišća, oko trajnica i grmlja, pazeći da bude udaljen od krune biljke, spoja korijena i stabljike, na razini tla ili nešto iznad da biste spriječili truljenje", savjetovao je stručnjak.
Posadite lukovice: Studeni je odličan mjesec za sadnju lukovica za bujnu boju u proljeće. Ako to ostavite do prosinca, kada je vjerojatnije da će tlo smrznuti, mogli biste propustiti priliku. "Dobra smjernica je posaditi lukovicu dvaput do triput dublje nego što je visoka, postavljajući je tako da vrh, odnosno izdanci, budu okrenuti prema gore, a ravni dio s korijenjem prema dolje. Šafrani ili visibabe dat će vam ranu boju, dok će narcisi i tulipani biti dobrodošao znak da je proljeće stiglo. Šumarice, kockavice i lukovice pružit će zanimljivost od proljeća pa sve do ljeta", rekao je Perry,
Hranite ptice: S obzirom na manjak bobica i insekata, vrtne ptice trebaju svu moguću pomoć. Objesite hranilice sa sjemenkama, kuglice masti ili kaveze s kikirikijem i osigurajte redovitu opskrbu čistom vodom.
Provjerite ograde, ostave i druge vrtne konstrukcije: "Zimske oluje mogu brzo pretvoriti male probleme s održavanjem u veće popravke. Brza provjera vrtnih konstrukcija i manji popravci sada mogu vam uštedjeti muke i troškove kasnije. Prošećite svojim vrtom tražeći labave ploče ograde, klimave stupove i sve praznine u krovnom filcu. Studeni je također vaša posljednja prilika da dodate boju ogradama ili ostavama prije zime jer je svaki suhi dan dobra prilika za nanošenje sloja boje ili zaštitnog sredstva za drvo da biste ih održali otpornima na vremenske uvjete", objasnio je stručnjak.
Dodajte zimski šarm uz posude i zimzeleno bilje: Zimzeleno grmlje i posude koje cvjetaju zimi održat će vrt "živim" tijekom mračnijih mjeseci, dok je većina drugih biljaka uvenula. Napunite posude otpornim biljkama poput kukurijeka, vrijeska, skimije ili zimske maćuhice.
Održavajte svoju terasu i popločani dio dvorišta: "Brzo čišćenje vaše terase ili popločanog dijela dvorišta u studenom pomaže u sprječavanju nakupljanja algi i prljavštine tijekom zime. Čak i ako ste ih očistili na kraju ljeta, sada je vrijeme da pometete otpalo lišće i ostatke prije jednostavnog pranja da biste spriječili da površine postanu skliske. Za popločane ili drvene terase koristite blagi deterdžent ili specijalizirano sredstvo za čišćenje s čvrstom četkom ili niskotlačnim peračem. Kompozitne terase obično zahtijevaju samo nježno pranje blagim deterdžentom i ispiranje kako bi se održao njihov izgled. Da biste izbjegli razvoj plijesni, studeni je također izvrsno vrijeme za čišćenje roštilja ili peći za pizzu prije nego što ih spremite za zimu", objasnio je Perry.
Napravite planove za sljedeću godinu: Bez obzira radi li se o skiciranju ideja za nove obrube ili gredice s povrćem ili naručivanju sjemena i lukovica, izrada planova za sljedeću godinu odličan je način da održite "vrtlarski duh" živim čak i tijekom najtmurnijih zimskih dana.